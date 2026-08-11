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Τα νεότερα στοιχεία της Τροχαίας στο πλαίσιο της εκστρατείας «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους».

Για 58η συνεχόμενη εβδομάδα συνεχίζονται οι έλεγχοι της Τροχαίας στο πλαίσιο της εκστρατείας «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους», με σκοπό την καθολική συμμόρφωση των οδηγών και επιβατών δικύκλων αλλά και χρηστών ηλεκτρικών πατινιών.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., το διάστημα από 3 έως 9 Αυγούστου 2026 πραγματοποιήθηκαν 21.721 έλεγχοι, στο πλαίσιο των οποίων βεβαιώθηκαν 2.066 παραβάσεις σε οδηγούς (από τις οποίες 65 σε εργαζόμενους σε υπηρεσίες διανομής), καθώς και 250 παραβάσεις σε επιβάτες.

Ενδεικτικά, μεταξύ των παραβάσεων, οι 1.429 αφορούσαν οδηγούς δίκυκλων (από τους οποίους 60 διανομείς), 222 επιβάτες δίκυκλων, 554 οδηγούς ηλεκτρικών πατινιών, καθώς και 81 οδηγούς οχημάτων ATV.

Πιο αναλυτικά, ανά περιφέρεια, βεβαιώθηκαν οι παρακάτω παραβάσεις:

747 στην Αττική,

459 στο Νότιο Αιγαίο,

335 στα Ιόνια Νησιά,

219 στην Κρήτη,

179 στην Δυτική Ελλάδα,

73 στην Πελοπόννησο,

66 στη Θεσσαλία,

60 στην Κεντρική Μακεδονία,

45 στη Στερεά Ελλάδα,

39 στη Θεσσαλονίκη,

36 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη,

29 στην Ήπειρο,

26 στο Βόρειο Αιγαίο και

6 στη Δυτική Μακεδονία.

Επισημαίνεται ότι, με τη θέσπιση του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 5209/2025), η Πολιτεία δίνει σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι στη μη χρήση κράνους, μέσω της αυστηροποίησης των ποινών, ως εξής:

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350 ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για 30 ημέρες για τον οδηγό δικύκλων (Οι ίδιες κυρώσεις ισχύουν και για τον οδηγό που δεν μεριμνά για την ασφάλεια του επιβάτη).

350 ευρώ πρόστιμο για τον επιβάτη δικύκλων.

30 ευρώ πρόστιμο για τον οδηγό ηλεκτρικού πατινιού.

Υπενθυμίζεται ότι, στις περιπτώσεις υποτροπής, οι ποινές αυξάνονται σημαντικά.