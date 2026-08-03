Με αμείωτη ένταση συνεχίστηκαν οι έλεγχοι της Τροχαίας στην Αττική κατά τον μήνα Ιούλιο του 2026, βεβαιώνοντας χιλιάδες τροχονομικές παραβάσεις, ενώ 6 άτομα έχασαν τη ζωή τους στους δρόμους.
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ., βεβαιώθηκαν 34.637 παραβάσεις, εκ των οποίων 272 σε βαθμό πλημμελήματος.
Ενδεικτικά βεβαιώθηκαν:
- 912 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος, από τις οποίες οι -39- ήταν σε βαθμό πλημμελήματος,
- 962 παραβάσεις ορίου ταχύτητας,
- 281 παραβάσεις για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη,
- 607 παραβάσεις για χρήση κινητού τηλεφώνου,
- 1.774 παραβάσεις για μη χρήση ζώνης ασφαλείας,
- 3.755 παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους και,
- 88 παραβάσεις για επικίνδυνους ελιγμούς.
Το ίδιο χρονικό διάστημα, στην περιοχή της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής σημειώθηκαν 462 τροχαία ατυχήματα με 548 παθόντες και ειδικότερα:
- 6 θανατηφόρα με 6 νεκρούς,
- 8 σοβαρά με 9 σοβαρά τραυματίες,
- 448 ελαφρά με 533 ελαφρά τραυματίες.
Τα κυριότερα αίτια των ατυχημάτων αυτών ήταν η οδήγηση χωρίς σύνεση και προσοχή, η παραβίαση ρυθμιστικών πινακίδων και η παραβίαση των κανόνων κυκλοφορίας από πεζούς, ενώ η μη χρήση προστατευτικού κράνους από τους οδηγούς και επιβάτες των δικύκλων επέτεινε, σε πολλές περιπτώσεις, τη σοβαρότητα του τραυματισμού τους.