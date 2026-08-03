Σημαντική μείωση στον αριθμό των πολιτών που λαμβάνουν βασικά προνοιακά επιδόματα του ΟΠΕΚΑ καταγράφεται την τελευταία τετραετία, σύμφωνα με τα στοιχεία του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι από το 2022 έως και το πρώτο τρίμηνο του 2026 οι δικαιούχοι των σημαντικότερων επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ έχουν μειωθεί αισθητά, κυρίως στο επίδομα παιδιού, το επίδομα στέγασης και το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα.

Η εικόνα αυτή αποτυπώνει μια σταδιακή συρρίκνωση των ωφελούμενων από τα προγράμματα κοινωνικής προστασίας, την ώρα που αυξάνονται μόνο οι δικαιούχοι των αναπηρικών επιδομάτων και των επιδομάτων για ανασφάλιστους υπερήλικες.

Ήδη από το 2023 είχαν αρχίσει να φαίνονται τα πρώτα σημάδια της μείωσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία του τρίτου τριμήνου εκείνης της χρονιάς, οι δικαιούχοι του επιδόματος στέγασης είχαν περιοριστεί σε περίπου 257.000 έως 270.000 άτομα, όταν το αντίστοιχο διάστημα του 2022 κυμαίνονταν μεταξύ 273.000 και 288.000. Αντίστοιχη ήταν η εικόνα και στο Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, όπου οι δικαιούχοι μειώθηκαν σε περίπου 202.000 έως 206.000, από περίπου 224.000 έως 228.000 έναν χρόνο νωρίτερα. Ακόμη και στα οικογενειακά επιδόματα, που περιλαμβάνουν το επίδομα παιδιού, καταγράφηκε πτώση σε σχέση με το 2022.

Η τάση αυτή όχι μόνο συνεχίστηκε, αλλά έγινε ακόμη πιο έντονη το 2026. Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού, κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους ο συνολικός μέσος αριθμός των δικαιούχων όλων των επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ διαμορφώθηκε σε 799.230 άτομα, έναντι 859.742 το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Μέσα σε έναν χρόνο, δηλαδή, οι δικαιούχοι μειώθηκαν κατά 60.512 άτομα.

Η μεγαλύτερη μείωση καταγράφεται στο επίδομα παιδιού. Οι δικαιούχοι του ανήλθαν κατά μέσο όρο σε 205.342 το πρώτο τρίμηνο του 2026, δηλαδή ήταν κατά 32.201 λιγότεροι σε σχέση με έναν χρόνο πριν. Παράλληλα, μειώθηκε και η σχετική δαπάνη κατά 16 εκατ. ευρώ, γεγονός που αποδίδεται στη σημαντική συρρίκνωση του αριθμού των οικογενειών που το λαμβάνουν.

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Αισθητή είναι και η πτώση στο επίδομα στέγασης. Οι δικαιούχοι περιορίστηκαν σε 169.636 κατά μέσο όρο το πρώτο τρίμηνο του 2026, δηλαδή κατά σχεδόν 24.000 λιγότεροι σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Το Γραφείο Προϋπολογισμού επισημαίνει ότι η εξέλιξη αυτή συνδέεται κυρίως με την αλλαγή των εισοδηματικών ορίων που εφαρμόστηκαν από το 2025, με αποτέλεσμα αρκετά νοικοκυριά να πάψουν να πληρούν τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση του επιδόματος.

Ανάλογη εικόνα παρουσιάζει και το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα. Οι δικαιούχοι του μειώθηκαν κατά 18.639 άτομα μέσα σε έναν χρόνο, φτάνοντας τους 148.111 κατά μέσο όρο το πρώτο τρίμηνο του 2026. Ταυτόχρονα, περιορίστηκε και η σχετική δαπάνη του ΟΠΕΚΑ για το συγκεκριμένο επίδομα.

Στον αντίποδα, αυξητική πορεία καταγράφεται στα αναπηρικά επιδόματα. Οι δικαιούχοι τους έφτασαν τους 204.898 κατά μέσο όρο το πρώτο τρίμηνο του 2026, αυξημένοι κατά 11.910 σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ενώ αυξήθηκε και η σχετική δαπάνη κατά 26,5 εκατ. ευρώ. Αύξηση σημειώθηκε επίσης στους ανασφάλιστους υπερήλικες, με τους δικαιούχους να ανέρχονται σε 35.306, δηλαδή κατά 1.151 περισσότερους σε σχέση με το 2025.