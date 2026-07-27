Οταν η κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ επιχείρησε να μεταρρυθμίσει το σύστημα κοινωνικής πρόνοιας αναγκάσθηκε σε άτακτη υποχώρηση εξαιτίας της σφοδρής αντίδρασης πλήθους βουλευτών της κυβερνητικής πλειοψηφίας.

Ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας Αντι Μπέρναμ δήλωσε ότι έχει την πρόθεση να μεταρρυθμίσει το σύστημα κοινωνικής πρόνοιας του Ηνωμένου Βασιλείου (κατ' οίκον φροντίδα, περίθαλψη μη αυτοεξυπηρετούμενων ατόμων κλπ), το κόστος του οποίου αυξάνεται συνεχώς τα τελευταία χρόνια, ενώ μίλησε και για αυστηροποίηση των όρων πρόσβασης στα κοινωνικά επιδόματα.

Κατά την πρώτη του μεγάλη συνέντευξη στο BBC μετά την εγκατάστασή του στην Ντάουνινγκ Στριτ εδώ και μία εβδομάδα, ο Αντι Μπέρναμ δήλωσε ότι θα αφιερώσει «όλο το πολιτικό του κεφάλαιο» για να μεταρρυθμίσει το σύστημα κοινωνικής πρόνοιας, το οποίο χαρακτήρισε ελαττωματικό.

«Πιστεύω ότι είναι εφικτό να εισαγάγουμε μεγάλες αλλαγές πριν από τις επόμενες εκλογές το 2029», δήλωσε ο νέος πρωθυπουργός του Εργατικού Κόμματος.

Πρώην υπουργός Υγείας στην κυβέρνηση του Γκόρντον Μπράουν από το 2009 μέχρι το 2010, ο Αντι Μπέρναμ τάσσεται εδώ και χρόνια υπέρ της εφαρμογής ενός οικουμενικού συστήματος κοινωνικής πρόνοιας με βάση το μοντέλο που εφαρμόζεται στον τομέα της υγείας.

Ο τομέας της κοινωνικής πρόνοιας καλύπτει κυρίως την κατ' οίκον βοήθεια, την στέγαση ηλικιωμένων ή μη αυτοεξυπηρετούμενων ατόμων και δέχεται οικονομικές πιέσεις, Αντίθετα με το Εθνικό Σύστημα Υγείας (NHS) που είναι δωρεάν, οι υπηρεσίες της κοινωνικής πρόνοιας χρηματοδοτούνται κατά μεγάλο μέρος υπό τον όρο της ύπαρξης πόρων και οι τοπικές κοινότητες, υπεύθυνες για τις υπηρεσίες αυτές στην Αγγλία, δυσκολεύονται να αντιμετωπίσουν την αυξανόμενη ζήτηση που συνδέεται με την γήρανση του πληθυσμού.

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Παράλληλα, η έλλειψη θέσεων και προσωπικού στις υπηρεσίες της Κοινωνικής Πρόνοιας μπορεί να καθυστερήσει τα εξιτήρια από το νοσοκομείο για ορισμένους ανθρώπους πράγμα που συμβάλλει στην δημιουργία συνθηκών ασφυξίας για το Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Νέες προϋποθέσεις για τα κοινωνικά επιδόματα

Ο νέος πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης στα κοινωνικά επιδόματα δηλώνοντας ότι το Ηνωμένο Βασίλειο «πρέπει να πάρει στα σοβαρά» την αύξηση του κόστους για το σύστημα.

Προτείνει την αυστηροποίηση των όρων πρόσβασης σε ορισμένα κοινωνικά επιδόματα ώστε να ενθαρρυνθούν όσοι τα χρησιμοποιούν να επανενεργοποιηθούν επαγγελματικά.

«Το θέμα είναι να αλλάξει η φύση της στήριξης και να τεθεί ως προϋπόθεση σε μέρος αυτής της βοήθειας ότι τα άτομα θα πρέπει να εκμεταλλεύονται τις ευκαιρίες που τους παρουσιάζονται» για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας, εξήγησε τονίζοντας ότι δεν θέλει «να επικρίνει» τους δικαιούχους και κυρίως τους νέους.

Οι βρετανικές δαπάνες που συνδέονται με τα επιδόματα ανικανότητας προς εργασία και υγείας συνεχίζουν να αυξάνονται από την πανδημία της Covid-19 και μετά τροφοδοτούμενες από την αύξηση του αριθμού των μακροχρόνια άνεργων για ιατρικούς λόγους.