Ο νέος βρετανός πρωθυπουργός έκανε σημαντικές αλλαγές στα κορυφαία υπουργεία, απομακρύνοντας αρκετούς από τους στενότερους συνεργάτες του προκατόχου του Κιρ Στάρμερ - Τα ονόματα της νέας κυβέρνησης στη Βρετανία.

Με δέσμη μέτρων που επικεντρώνεται στη μείωση του κόστους ζωής, την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης και την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους ξεκίνησε τη θητεία του ο νέος πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Άντι Μπέρναμ, επιχειρώντας να δώσει από την πρώτη ημέρα το πολιτικό στίγμα της κυβέρνησής του.

Λογαριασμοί ρεύματος

Κεντρική εξαγγελία αποτελεί η κατάργηση, από την 1η Οκτωβρίου, του ΦΠΑ 5% στους οικιακούς λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας - τα νοικοκυριά θα εξοικονομήσουν περίπου 45 λίρες τον χρόνο, σύμφωνα με τον Guardian. Σύμφωνα με την κυβέρνηση, το μέτρο αναμένεται να μειώσει το ετήσιο κόστος ηλεκτροδότησης για εκατομμύρια νοικοκυριά, ενώ η χρηματοδότησή του θα προέλθει από την ακύρωση του σχεδίου δημιουργίας εθνικού ψηφιακού συστήματος ταυτοτήτων.

Λόγω των ειδικών φορολογικών ρυθμίσεων μετά το Brexit, η μείωση του ΦΠΑ δεν θα εφαρμοστεί στη Βόρεια Ιρλανδία, όπου εξακολουθούν να ισχύουν οι κανόνες ΦΠΑ της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενέργεια. Αντ’ αυτού, η κυβέρνηση θα λάβει χρηματοδότηση για να προσφέρει αντίστοιχη στήριξη.

Στέγαση

Παράλληλα, ο Μπέρναμ ανακοίνωσε την έναρξη εθνικού προγράμματος για την καταπολέμηση της αστεγίας, διαθέτοντας 340 εκατομμύρια λίρες ως πρώτη φάση ενός πενταετούς σχεδίου. Η κυβέρνηση στοχεύει στη δημιουργία νέων κοινωνικών κατοικιών και στην παροχή στήριξης σε χιλιάδες ανθρώπους που διαβιούν σήμερα χωρίς μόνιμη στέγη.

Για το στεγαστικό πρόβλημα δεσμεύθηκε να επιταχύνει την κατασκευή δημοτικών κατοικιών, ενώ ανακοίνωσε μεταρρυθμίσεις στην εκπαίδευση και την αγορά εργασίας με στόχο τη διευκόλυνση της πρόσβασης των νέων στην απασχόληση και την ενίσχυση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ακρίβεια

Ο νέος πρωθυπουργός προανήγγειλε επίσης πρόσθετες παρεμβάσεις για την ανακούφιση των πολιτών από την ακρίβεια, μεταξύ των οποίων εξετάζονται το πάγωμα των ενοικίων και η διατήρηση χαμηλών τιμών στις δημόσιες συγκοινωνίες.

Ο Μπέρναμ γνωστοποίησε ακόμη ότι τους επόμενους μήνες θα παρουσιάσει δεκαετές σχέδιο οικονομικής ανασυγκρότησης της χώρας, με έμφαση στην επαναβιομηχάνιση, την αποκέντρωση εξουσιών και την ενίσχυση του ρόλου του κράτους στην παροχή βασικών δημόσιων υπηρεσιών.

Οι πρώτες αποφάσεις της νέας κυβέρνησης, όπως σημειώνουν οι αναλυτές, αποτυπώνουν την πρόθεση του νέου πρωθυπουργού να δώσει προτεραιότητα στην αντιμετώπιση της ακρίβειας, της στεγαστικής κρίσης και των κοινωνικών ανισοτήτων, υλοποιώντας τις δεσμεύσεις που είχε αναλάβει κατά τη διεκδίκηση της ηγεσίας των Εργατικών.

Η νέα κυβέρνηση

Ο νέος βρετανός πρωθυπουργός έκανε σημαντικές αλλαγές στα κορυφαία υπουργεία, απομακρύνοντας αρκετούς από τους στενότερους συνεργάτες του προκατόχου του Κιρ Στάρμερ, ενώ διατήρησε ορισμένα έμπειρα στελέχη σε καίριες θέσεις, επιδιώκοντας να συνδυάσει την ανανέωση με τη διοικητική συνέχεια, σημειώνουν οι αναλυτές.

Παράλληλα όπως τονίζουν η νέα κυβέρνηση αντανακλά τις προτεραιότητες που έθεσε ο Μπέρναμ στην πρώτη του ομιλία έξω από την Ντάουνινγκ Στριτ: αντιμετώπιση της ακρίβειας, επανεκβιομηχάνιση της χώρας, αποκέντρωση εξουσιών, ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών και κατασκευή περισσότερων κοινωνικών κατοικιών. Στο πλαίσιο αυτό, δεσμεύθηκε να παρουσιάσει μέσα στη χρονιά ένα δεκαετές σχέδιο για την αναμόρφωση της βρετανικής οικονομίας και του κράτους.

Στο νέο υπουργικό συμβούλιο, το χαρτοφυλάκιο των Οικονομικών αναλαμβάνει ο Τζον Χίλεϊ, αντικαθιστώντας τη Ρέιτσελ Ριβς. Στο Υπουργείο Εξωτερικών μετακινείται ο πρώην ηγέτης των Εργατικών Εντ Μίλιμπαντ, ενώ η Υβέτ Κούπερ ανέλαβε το Υπουργείο Υγείας. Το Υπουργείο 'Αμυνας περνά στον Γουές Στρίτινγκ, ενώ η Σαμπάνα Μαχμούντ παραμένει στο Υπουργείο Εσωτερικών, αποτελώντας μία από τις λίγες βασικές υπουργούς που διατηρούν τη θέση τους.

Η σύνθεση του νέου υπουργικού συμβουλίου έχει ως εξής:

Πρωθυπουργός: Αντι Μπέρναμ

Υπουργός Οικονομικών: Τζον Χίλεϊ

Υπουργός Εξωτερικών: Εντ Μίλιμπαντ

Υπουργός Εσωτερικών: Σαμπάνα Μαχμούντ

Υπουργός Υγείας: Υβέτ Κούπερ

Υπουργός 'Αμυνας: Γουές Στρίτινγκ

Πρώτη Υπουργός Επικρατείας και Υπουργός του Cabinet Office: Λουίζ Χέιγκ

Υπουργός Δικαιοσύνης: 'Αλεξ Νόρις

Υπουργός Επιχειρήσεων και Εμπορίου: Τζόναθαν Ρέινολντς

Υπουργός Ενέργειας: Μιάτα Φανμπούλε

Υπουργός Στέγασης: 'Αντζελα Ρέινερ

Υπουργός Εργασίας και Συντάξεων: Πατ ΜακΦάντεν

Υπουργός Μεταφορών: Χάιντι Αλεξάντερ

Υπουργός για τη Σκωτία: Ντάγκλας Αλεξάντερ

Υπουργός για την Ουαλία: Στίβεν Κίνοκ

Υπουργός για τη Βόρεια Ιρλανδία: Σερ Κρις Μπράιαντ

Γενική Εισαγγελέας: Έλι Ριβς.

Η αναδιάταξη της κυβέρνησης συνοδεύτηκε από την αποχώρηση αρκετών προβεβλημένων στελεχών της περιόδου Στάρμερ, μεταξύ των οποίων η Ρέιτσελ Ριβς, ο Ντέιβιντ Λάμι, ο Πίτερ Κάιλ, ο Στιβ Ριντ, η Τζο Στίβενς και άλλοι υπουργοί που θεωρούνταν στενοί συνεργάτες του πρώην πρωθυπουργού. Οι αλλαγές ερμηνεύονται ως προσπάθεια του Μπέρναμ να διαμορφώσει μια κυβέρνηση με ισχυρό προσωπικό αποτύπωμα και μεγαλύτερη πολιτική συνοχή γύρω από το δικό του πρόγραμμα.

Πολιτικοί αναλυτές εκτιμούν ότι οι επιλογές του νέου πρωθυπουργού αποσκοπούν στην άμεση εφαρμογή της ατζέντας που παρουσίασε κατά την ανάληψη των καθηκόντων του.

Το κατά πόσο η νέα ομάδα θα καταφέρει να ανταποκριθεί στις υψηλές προσδοκίες θα αποτελέσει το πρώτο μεγάλο τεστ για την κυβέρνηση Μπέρναμ τις επόμενες εβδομάδες, τονίζουν με νόημα.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ