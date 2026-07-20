Το φωτογραφικό άλμπουμ που μοιράστηκε ο Κωνσταντίνος Αργυρός από τις διακοπές του.

Για συναυλία στην Πελοπόννησο βρέθηκε πριν από μερικές ημέρες ο Κωνσταντίνος Αργυρός και όπως όλα δείχνουν άδραξε την ευκαιρία για να οργανώσει σύντομες διακοπές με την οικογένειά του σε ξενοδοχειακή μονάδα της περιοχής.

Ο δημοφιλής ερμηνευτής, κατάφερε να απομακρυνθεί για μερικές ημέρες από τις επαγγελματικές του δραστηριότητες για να βρεθεί με τα παιδιά του και τη σύζυγό του, Αλεξάνδρα Νίκα, δημιουργώντας νέες καλοκαιρινές αναμνήσεις.

Το απόγευμα της Δευτέρας 20 Ιουλίου, ο Κωνσταντίνος Αργυρός, δημοσίευσε ένα διαφορετικό φωτογραφικό άλμπουμ στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media, αφιερωμένο στην οικογένειά του.

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Συγκεκριμένα, δημιούργησε ένα ξεχωριστό καρουζέλ, στο οποίο συμπεριέλαβε φωτογραφίες με το γιο του μέσα στην πισίνα και άλλες με φόντο το ηλιοβασίλεμα.

Παράλληλα, δημοσίευσε ορισμένα στιγμιότυπα από τη συναυλία που παραχώρησε στην Πύλο.

Να σημειωθεί, ότι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα, στις 8 Ιουνίου του 2026, έγιναν γονείς για δεύτερη φορά, καθώς η επιχειρηματίας έφερε στον κόσμο την κόρη τους, ενώ φέτος απολαμβάνουν τις πρώτες τους καλοκαιρινές διακοπές ως τετραμελής οικογένεια.

Στις 2 Ιουλίου, η Αλεξάνδρα Νίκα, μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στα social media δημοσίευσε ορισμένες τρυφερές φωτογραφίες των παιδιών της μεταφέροντας στους διαδικτυακούς της ακόλουθους στιγμές από τον μήνα που πέρασε:

«Λίγες στιγμές από τον Ιούνιο μας. Με λίγο ύπνο, πολλές αγκαλιές, παιχνίδια παντού και πολλή αγάπη… Από εκείνες τις μέρες που περνούν γρήγορα αλλά μένουν για πάντα», έγραψε στη λεζάντα της.

{https://www.instagram.com/p/DaS9tR1DZfJ/?hl=el&img_index=3}