Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο καύσωνας στη χώρα μας με τον υδράργυρο μέρα με την ημέρα να ανεβαίνει περαιτέρω. Η Τετάρτη φαίνεται πως θα είναι η πιο ζεστή ημέρα της εβδομάδας και για την Αττική ενώ την ίδια μέρα στη βόρεια Ελλάδα ο υδράργυρος θα πέσει ακόμα και 10 βαθμούς κελσίου.

Στην κορύφωσή του βρίσκεται το ισχυρό κύμα καύσωνα που επηρεάζει τη χώρα, με τη σημερινή και την αυριανή ημέρα να χαρακτηρίζονται ως οι πιο δύσκολες. Οι μετεωρολόγοι Δημήτρης Παπαϊωάννου και Αναστασία Τυράσκη προειδοποιούν για εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες, οι οποίες θα ξεπεράσουν τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε ορισμένες περιοχές δεν αποκλείεται να αγγίξουν ακόμη και τους 43 βαθμούς.

Σήμερα και αύριο στο «κόκκινο» ο υδράργυρος

Σύμφωνα με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου, σήμερα η θερμοκρασία θα φτάσει τους 41 με 42 βαθμούς Κελσίου, με τις υψηλότερες τιμές να καταγράφονται στην Αιτωλοακαρνανία, τη Θεσσαλία, το εσωτερικό της Πελοποννήσου και την Κεντρική Μακεδονία. Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με εξαίρεση την ανατολική Μακεδονία, όπου αναμένονται ισχυρές καταιγίδες, ενώ οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν έως τα 6 μποφόρ.

Η Αναστασία Τυράσκη χαρακτηρίζει τη σημερινή ως μία από τις δυσκολότερες ημέρες του καύσωνα, σημειώνοντας ότι οι θερμοκρασίες θα αγγίξουν τοπικά τους 40 βαθμούς, κυρίως στη Θεσσαλία, τη Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο, σε περιοχές μακριά από τη θάλασσα. Παράλληλα, αναφέρει μικρή πιθανότητα για τοπικές μπόρες σε Μακεδονία και Θράκη.

Στην Αττική επικρατεί ηλιοφάνεια, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 38 βαθμούς και τη ζέστη να παραμένει έντονη ακόμη και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Στη Θεσσαλονίκη ο υδράργυρος θα κυμανθεί στους 35-36 βαθμούς, με αυξημένη αίσθηση δυσφορίας λόγω υγρασίας και μικρή πιθανότητα για τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά.

Η Τρίτη αναμένεται να αποτελέσει την κορύφωση του καύσωνα, με θερμοκρασίες έως και 42 βαθμούς σε Αιτωλοακαρνανία, Θεσσαλία και το εσωτερικό της Πελοποννήσου, ενώ δεν αποκλείονται πρόσκαιρες μπόρες κυρίως στα βορειοανατολικά της χώρας.

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Σταδιακή αποκλιμάκωση από την Πέμπτη

Η Τετάρτη θα σηματοδοτήσει την αρχή της υποχώρησης του καύσωνα στη βόρεια Ελλάδα, ωστόσο από τη Θεσσαλία και νοτιότερα οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες θα επιμείνουν. Σύμφωνα με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου, σε Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Πελοπόννησο και Κρήτη ο υδράργυρος θα φτάσει τους 42 βαθμούς, ενώ τοπικά υπάρχει πιθανότητα να αγγίξει ακόμη και τους 43 βαθμούς, με περιοχές όπως η Αργολίδα, η Λακωνία, η Βοιωτία και η Κρήτη να βρίσκονται στο επίκεντρο.

Ανάλογη είναι και η εκτίμηση της Αναστασίας Τυράσκη, η οποία επισημαίνει ότι η Τετάρτη θα είναι η πιο δύσκολη ημέρα για την Αττική, ενώ στα ανατολικά της χώρας οι θερμοκρασίες ενδέχεται να ξεπεράσουν ακόμη και τις αρχικές προβλέψεις. Ωστόσο, από αργά μέσα στην ημέρα αναμένεται η έλευση ψυχρότερων αερίων μαζών από τα βόρεια.

Από την Πέμπτη ο καύσωνας θα αρχίσει να υποχωρεί αισθητά, καθώς οι βοριάδες θα ενισχυθούν και η θερμοκρασία θα επιστρέψει σε επίπεδα κοντά στους 35 βαθμούς. Την Παρασκευή, σύμφωνα με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου, αναμένονται βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει εντυπωσιακή πτώση, ακόμη και κατά 10 βαθμούς, διαμορφούμενη πλέον σε επίπεδα χαμηλότερα από τα φυσιολογικά για την εποχή.

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Κορύφωση της ζέστης

Από την πλευρά του, ο μετεωρολόγος του Mega, Γιάννης Καλλιάνος, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Κυριακής, έκανε λόγο για κορύφωση της ζέστης σήμερα και αύριο, παρουσιάζοντας τις περιοχές όπου ο υδράργυρος αναμένεται να ξεπεράσει τους 41 βαθμούς Κελσίου.

Σύμφωνα με την πρόγνωσή του, οι μέγιστες θερμοκρασίες θα διαμορφωθούν ως εξής: στα Τρίκαλα 42-43 βαθμοί, στη Λάρισα 42 βαθμοί, στη Λαμία και το Αγρίνιο 41-42 βαθμοί, στο Άργος 42 βαθμοί, στην Αθήνα 40 βαθμοί, ενώ στη Θεσσαλονίκη και το Ηράκλειο αναμένονται έως 38 βαθμοί Κελσίου.

Όπως επισήμανε ο Γιάννης Καλλιάνος, στην Αθήνα η κορύφωση του καύσωνα αναμένεται την Τρίτη και την Τετάρτη.

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Έκτακτη εγκύκλιος

Έκτακτη εγκύκλιο με οδηγίες για την προστασία της δημόσιας υγείας εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας, ενόψει του κύματος καύσωνα που προελαύνει στη χώρα και αναμένεται να ανεβάσει τη θερμοκρασία σε επίπεδα άνω των 40 βαθμών Κελσίου σε αρκετές περιοχές.

Στόχος της εγκυκλίου είναι η ενημέρωση των πολιτών για τα μέτρα πρόληψης της θερμικής καταπόνησης και της θερμοπληξίας, με ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία των ευπαθών ομάδων, όπως οι ηλικιωμένοι, τα βρέφη και τα μικρά παιδιά, οι έγκυες, τα άτομα με χρόνια νοσήματα και όσοι εργάζονται ή παραμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα σε εξωτερικούς χώρους.

Το Υπουργείο Υγείας καλεί τους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και την έκθεση στον ήλιο, ιδιαίτερα κατά τις θερμότερες ώρες της ημέρας, από τις 11:00 έως τις 17:00. Παράλληλα, συστήνεται η παραμονή σε δροσερούς και κλιματιζόμενους χώρους, η κατανάλωση άφθονων υγρών και η αποφυγή αλκοολούχων ποτών και βαριών γευμάτων, τα οποία επιβαρύνουν τον οργανισμό.

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Οι πολίτες καλούνται επίσης να φορούν ελαφριά, ανοιχτόχρωμα και άνετα ρούχα, καθώς και καπέλο και γυαλιά ηλίου κατά τις μετακινήσεις τους. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται για τα άτομα που λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή, καθώς ορισμένα φάρμακα μπορεί να επηρεάσουν τη θερμορρύθμιση του οργανισμού. Στις περιπτώσεις αυτές συνιστάται η επικοινωνία με τον θεράποντα ιατρό για τυχόν ειδικές οδηγίες.

Το Υπουργείο υπενθυμίζει ότι τα πρώτα συμπτώματα θερμικής εξάντλησης μπορεί να περιλαμβάνουν έντονη εφίδρωση, αδυναμία, ζάλη, πονοκέφαλο, ναυτία, ταχυπαλμία και μυϊκές κράμπες. Εάν εμφανιστούν σημάδια θερμοπληξίας, όπως υψηλή θερμοκρασία σώματος, σύγχυση, απώλεια συνείδησης ή δυσκολία στην αναπνοή, απαιτείται άμεση μεταφορά του ατόμου σε δροσερό χώρο και άμεση αναζήτηση ιατρικής βοήθειας.

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Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην προστασία των παιδιών και των ηλικιωμένων, καθώς και στην ανάγκη να μην παραμένουν ποτέ άνθρωποι ή κατοικίδια μέσα σε σταθμευμένα οχήματα, ακόμη και για λίγα λεπτά, καθώς η θερμοκρασία στο εσωτερικό τους μπορεί να αυξηθεί επικίνδυνα.

Οι υγειονομικές αρχές παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα καθ' όλη τη διάρκεια του κύματος καύσωνα, ενώ το Υπουργείο Υγείας καλεί τους πολίτες να τηρούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών, προκειμένου να περιοριστούν οι κίνδυνοι για την υγεία από τις ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες.

Δείτε την εγκύκλιο εδώ