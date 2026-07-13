Η νέα ανάρτηση της Ευρυδίκης Βαλαβάνη λίγες ώρες μετά από τη βάπτιση του γιου της.

Ξεχωριστή ήταν η Κυριακή 12 Ιουλίου, για την Ευρυδίκη Βαλαβάνη και το σύζυγό της Γρηγόρη Μόργκαν, καθώς βάπτισαν το γιο τους σε μία λιτή και γεμάτη αγάπη τελετή.

Το ζευγάρι, οργάνωσε την βάπτιση κρατώντας πολλές από τις πληροφορίες έξω από τα φώτα της δημοσιότητας, με σκοπό να απολαύσουν την οικογενειακή τους στιγμή.

Ο μικρός πήρε το όνομα Ιάσονας και όπως όλα δείχνουν νονοί του είναι δύο από τους κοντινούς φίλους του ζευγαριού.

Το μεσημέρι της Δευτέρας 13 Ιουλίου, η Ευρυδίκη Βαλαβάνη, επέλεξε να κάνει μία ξεχωριστή ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media, μέσω της οποίας μοιράζεται ορισμένα στιγμιότυπα της ξεχωριστής αυτής ημέρας.

Στο συνοδευτικό κείμενο, μοιράστηκε ορισμένες από τις σκέψεις της, αναφερόμενοι ξεχωριστά στους νονούς του μικρού Ιάσονα.

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«12.07.2026. Μία μέρα. Τόσα πολλά συναισθήματα. Η βάφτιση σου ήταν ακριβώς όπως την είχαμε ονειρευτεί. Απλή, γεμάτη αγάπη και με όλους τους ανθρώπους που θέλαμε δίπλα μας.

Μικρέ μας Ιάσονα, να είσαι πάντα ευλογημένος και χαρούμενος.

Ευχαριστούμε όλους όσοι μας τίμησαν με την παρουσία τους και ήταν μαζί μας αυτή την τόσο ξεχωριστή ημέρα του παιδιού μας.

@gogofarmaki κοτούλα μου, φιλεναδίτσα μου είδες πως τα φέρνει η ζωή! Είμαστε οικογένεια πλέον, σ’ ευχαριστούμε πολύ για την τιμή που μας έκανες να είσαι η νονά του Jason. Σ’ αγαπώ πολύ.

@skoumbie Στον αμερικανό μας νονό, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είπες ναι και δέχθηκες αυτό τον ξεχωριστό ρόλο στη ζωή του JP. Ανυπομονεί για το πρώτο του ταξίδι για snowboard μαζί σου. από εδώ και πέρα είμαστε οικογένεια».

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Βαλαβάνη – Μόργκαν: Τα γενέθλια του μικρού Ιάσονα

Παράλληλα, ο μικρός Ιάσονας γιόρτασε την ημέρα των γενεθλίων του και έγινε ενός έτους με τους γονείς του να του οργανώνουν το πιο τρυφερό πάρτι.

Το σπίτι το είχαν γεμίσει με εντυπωσιακά μπαλόνια και η χρωματιστή τούρτα είχε στολιστεί με το πρώτο του κεράκι.

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