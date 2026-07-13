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Στην πρώτη θέση της τηλεθέασης το «MEGA Σαββατοκύριακο» με τον Ντίνο Σιωμόπουλο και τη Στέλλα Γκαντώνα.

Στην πρώτη θέση της τηλεθέασης ολοκλήρωσε την επιτυχημένη φετινή σεζόν του το «MEGA Σαββατοκύριακο» με τον Ντίνο Σιωμόπουλο και τη Στέλλα Γκαντώνα.

Η ενημερωτική εκπομπή του MEGA επισφράγισε την εμπιστοσύνη του τηλεοπτικού κοινού κατακτώντας την κορυφή της τηλεθέασης και σημειώνοντας την υψηλότερη τηλεθέαση για φέτος, το Σάββατο 11 Ιουλίου: 22,9% στο δυναμικό κοινό 18-54.

Εξαιρετική ήταν η επίδοσή της και στο σύνολο του κοινού, όπου συγκέντρωσε μερίδιο 20%.

Η σταθερή προτίμηση των τηλεθεατών καθόλη τη διάρκεια της χρονιάς επιβεβαίωσε την ισχυρή θέση του «MEGA Σαββατοκύριακο» στην πρωινή ενημέρωση του Σαββατοκύριακου, με την έγκυρη δημοσιογραφική κάλυψη και την αναλυτική καταγραφή της επικαιρότητας να αποτελούν τα βασικά στοιχεία της επιτυχίας του.

Το «MEGA Σαββατοκύριακο» ανανεώνει το ραντεβού του με τους τηλεθεατές για τη νέα τηλεοπτική σεζόν.