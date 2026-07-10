Ο Νίκος Ευαγγελάτος ανανέωσε το ραντεβού του με το τηλεοπτικό κοινό για τις 24 Αυγούστου.

Αυλαία έριξε για τη φετινή τηλεοπτική σεζόν η εκπομπή «Live News» με τον Νίκο Ευαγγελάτο στο Mega, και ο παρουσιαστής αναμένεται να επιστρέψει στο πόστο του λίγο πριν από τον Σεπτέμβριο.

Με την ολοκλήρωση της σημερινής εκπομπής, ο δημοσιογράφος θέλησε να ευχαριστήσει το τηλεοπτικό κοινό, ανακοινώνοντας ότι θα επιστρέψει στο πόστο του στις 24 Αυγούστου.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά με την ολοκλήρωση της σεζόν, μετράνε περισσότερες από 1500 εκπομπές και περισσότερες από 3.000 ώρες στον «αέρα» του σταθμού.

«Έφτασε η ώρα να σας πούμε το ‘καλό καλοκαίρι’ μας. Όπως μου έλεγε ο σκηνοθέτης μας, υπερπολύτιμος συνεργάτης όλα αυτά τα επτά χρόνια που είμαστε στο Mega, πρέπει να έχουμε κάνει κάτι περισσότερο από 1500 εκπομπές. Και κάμποσο παραπάνω από 3.000 ώρες στον αέρα αυτές τις επτά σεζόν εδώ στο Mega και πρώτα ο Θεός θα είναι και η επόμενη και μακάρι να είναι και πολλές ακόμη. Γιατί είναι ένα εκπληκτικό περιβάλλον αυτό εδώ».

«Πολύ μεγάλη η δική σας εμπιστοσύνη και πολύ μεγάλη τιμή να μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας και να μπορούμε ότι είναι αποδεκτή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους. Όλους κάθε έναν ξεχωριστά. Θα είμαστε εδώ νωρίς. 24 Αυγούστου θα ανοίξουμε τη σεζόν. Περιμένουμε εξελίξεις σε κάθε επίπεδο και πολιτικά και παντού. Άρα, 24 Αυγούστου, νωρίς – νωρίς, θα ανοίξουμε την τηλεοπτική σεζόν. Δευτέρα, 24 Αυγούστου, θα είμαστε εδώ, θα είμαστε εδώ να ανοίξουμε την όγδοη σεζόν εδώ στο ‘Live News’, στο Mega», κατέληξε ο Νίκος Ευαγγελάτος.

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