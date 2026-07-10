Η ΑΑΔΕ ανακοίνωσε παράταση για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων 2026.

Έως τις 24 Ιουλίου παρατείνεται η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων 2026, φυσικών και νομικών προσώπων, ανακοίνωσε η ΑΑΔΕ.

Όπως έγραψε την Πέμπτη το Dnews, η ΑΑΔΕ εξέταζε την παράταση στην προθεσμία για τις φορολογικές δηλώσεις, κάτι που επισημοποιήθηκε σήμερα με ανακοίνωση. Η αρχική προθεσμία έληγε στις 15 Ιουλίου και τώρα δόθηκε παράταση έως τις 23:59:59 της 24ης Ιουλίου.

Η ΑΑΔΕ επισημαίνει ότι η παράταση δόθηκε για τη διευκόλυνση των φορολογούμενων, για την ομαλή ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων και έπειτα από σχετικά αιτήματα του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, της ΠΟΦΕΕ και άλλων φορέων.

Έως τώρα έχουν υποβληθεί σχεδόν 6.200.000 αρχικές φορολογικές δηλώσεις φυσικών και 300.000 νομικών προσώπων. Με αυτά τα δεδομένα, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, ο εναπομένων χρόνος κρίνεται επαρκής για την ομαλή ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των δηλώσεων.

Η ανακοίνωση της ΑΑΔΕ για τις φορολογικές δηλώσεις 2026

Για τη διευκόλυνση των φορολογουμένων και με σκοπό την ομαλή ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, λαμβάνοντας υπόψη τα σχετικά αιτήματα που υποβλήθηκαν από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας, την ΠΟΦΕΕ και άλλους φορείς, με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων φορολογικού έτους 2025 μετατίθεται για την Παρασκευή 24, Ιουλίου 2026 και ώρα 23:59:59.

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Λαμβάνοντας υπόψη ότι μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί σχεδόν 6.200.000 αρχικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων και 300.000 δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων ο εναπομένων χρόνος κρίνεται επαρκής για την ομαλή ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των δηλώσεων.