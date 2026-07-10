Ειδικά για ομίλους με οικονομικό έτος που λήγει έως τις 31 Μαρτίου 2025, η προθεσμία υποβολής της Δήλωσης Συμπληρωματικού Φόρου λήγει στις 30 Νοεμβρίου 2026.

Νέες διευκρινίσεις για την εφαρμογή του νόμου σχετικά με τον συμπληρωματικό φόρο των πολυεθνικών επιχειρήσεων δημοσιοποίησε η ΑΑΔΕ. Οι οδηγίες της φορολογικής αρχής αφορούν κυρίως στις υποχρεώσεις υποβολής της Δήλωσης Πληροφοριών Συμπληρωματικού Φόρου, τις περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται γνωστοποίηση υπόχρεου υποβολής, καθώς και τις προθεσμίες για την υποβολή των σχετικών δηλώσεων.

Η ΑΑΔΕ διευκρινίζει ότι στον Πίνακα 3 της γνωστοποίησης η ένδειξη «Όχι» συμπληρώνεται όταν η Ελλάδα δεν πρόκειται να λάβει τη Δήλωση Πληροφοριών Συμπληρωματικού Φόρου μέσω ανταλλαγής πληροφοριών από τη χώρα της τελικής μητρικής οντότητας ή όταν ο όμιλος έχει ορίσει άλλη συνιστώσα οντότητα για την υποβολή της δήλωσης. Στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να συμπληρώνεται και ο Πίνακας 4 με τα στοιχεία της ορισθείσας υποβάλλουσας οντότητας.

Για τους ομίλους πολυεθνικών επιχειρήσεων με περισσότερες από μία μητρικές εταιρείες (Multi-parented Groups), επισημαίνεται ότι στον Πίνακα 3 αναγράφονται τα στοιχεία της ενιαίας ορισθείσας υποβάλλουσας οντότητας και επιλέγεται η ένδειξη «Ναι». Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στην εφαρμογή των κανόνων του Πυλώνα 2 για την Κύπρο. Σύμφωνα με τη σχετική διευκρίνιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η χώρα θεωρείται ότι εφαρμόζει ενδεδειγμένο κανόνα συμπερίληψης εισοδήματος (Qualified IIR). Αυτό σημαίνει ότι όταν ένας όμιλος υποβάλλει κεντρικά τη Δήλωση Πληροφοριών Συμπληρωματικού Φόρου στην Κύπρο, οι ελληνικές συνιστώσες οντότητες δεν υποχρεούνται να υποβάλουν αντίστοιχη δήλωση στην Ελλάδα.

Η φορολογική διοίκηση ξεκαθαρίζει επίσης ότι η γνωστοποίηση υπόχρεου υποβολής απαιτείται μόνο όταν η Δήλωση Πληροφοριών Συμπληρωματικού Φόρου δεν υποβάλλεται στην Ελλάδα αλλά πρόκειται να διαβιβαστεί στη χώρα μέσω διεθνούς ανταλλαγής πληροφοριών. Αντίθετα, δεν απαιτείται γνωστοποίηση όταν η δήλωση υποβάλλεται από ημεδαπή τελική μητρική ή άλλη ορισθείσα υποβάλλουσα οντότητα εγκατεστημένη στην Ελλάδα, καθώς και στην περίπτωση εγχώριων ομίλων μεγάλης κλίμακας.

Όσον αφορά τις προθεσμίες, η ΑΑΔΕ υπενθυμίζει ότι η Δήλωση Συμπληρωματικού Φόρου Συνιστωσών Οντοτήτων υποβάλλεται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα που ακολουθεί την υποβολή της Δήλωσης Πληροφοριών Συμπληρωματικού Φόρου. Ειδικά για ομίλους με οικονομικό έτος που λήγει έως τις 31 Μαρτίου 2025, η προθεσμία υποβολής της Δήλωσης Συμπληρωματικού Φόρου λήγει στις 30 Νοεμβρίου 2026, καθώς η προθεσμία για τη Δήλωση Πληροφοριών Συμπληρωματικού Φόρου έχει παραταθεί έως τις 30 Οκτωβρίου 2026.