Ελπίζουν ο Ντόναλντ Τραμπ να ηττηθεί και να γίνει ...«κουτσή πάπια»!

Στις ενδιάμεσες εκλογές τον προσεχή Νοέμβριο στις Ηνωμένες Πολιτείες ελπίζουν τόσο οι ηγέτες της ΕΕ όσο και η Αθήνα, όσο και αν δεν το ομολογεί.

Βρυξέλλες και ελληνική κυβέρνηση θα επιθυμούσαν ήττα του Τραμπ και απώλεια της μικρής πλειοψηφίας που σήμερα διαθέτει στη Βουλή των Αντιπροσώπων ή στη Γερουσία. Ελπίζουν δηλαδή ο Ντ. Τραμπ να καταστεί «κουτσή πάπια», να μην μπορεί δηλαδή στο δεύτερο μισό της θητείας του να κυβερνήσει με παντοδυναμία αλλά να έχει χάσει μεγάλο μέρος των δυνατοτήτων του για νομοθέτηση αλλά και της επιρροής του.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες ελπίζουν να ηττηθεί στις ενδιάμεσες όχι μόνο γιατί ουκ ολίγους εξ αυτών τους έχει γελοιοποιήσει -και τους γελοιοποιεί- σε κάθε ευκαιρία, αλλά και για να μην μπορέσει να κλείσει το «Ουκρανικό», να μην μπορέσει δηλαδή «να επιφέρει» ειρήνη μεταξύ Μόσχας και Κιέβου. Ευρωπαίοι ηγέτες, χωρίς κανείς νουνεχής άνθρωπος να μπορεί να κατανοήσει το γιατί, κάνουν ότι μπορούν προκειμένου ο Τραμπ να μην μπορέσει να επιβάλλει ειρήνη μέχρι το τέλος του έτους μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, καθώς τυχόν ήττα του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών σε αυτές θα καταστήσει πολύ πιο δύσκολη την ειρήνευση μετά τη νέα χρονιά. Εννοείται πως ο Ντ. Τραμπ θα κάνει τα πάντα προκειμένου να διατηρήσει την πλειοψηφία του στο Κογκρέσο και να μπορεί να προωθεί απρόσκοπτα την νομοθετική του ατζέντα στο δεύτερο μισό της θητείας του, πλην όμως δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι θα το κατορθώσει.

Να μετατραπεί ο Ντόναλντ Τραμπ σε «κουτσή πάπια» επιθυμεί όμως και η Αθήνα, εκτιμώντας ότι έτσι ο Αμερικάνος πρόεδρος δεν θα έχει τη δυνατότητα να παραχωρήσει τα F-35 στην Τουρκία. Στην κυβέρνηση Μητσοτάκη επικρατούν πλέον δεύτερες σκέψεις και εκεί που ο πρωθυπουργός «κυνηγούσε» ως άλλος ...Μητσάρας τον Τραμπ για μια φωτογραφία, τώρα συζητά -λέμε τώρα- «να λάβει αποστάσεις» από αυτόν. Στην Αθήνα άλλωστε εκτιμούν πως η Άγκυρα στο τέλος θα λάβει τα F-35!