Ακολουθούν οχτώ ερωτήσεις επαγωγικού συλλογισμού χαμηλής, μέτριας και υψηλής δυσκολίας, ξεκινώντας από ερώτηση μέτριας δυσκολίας. Ανάλογα με το αν βρίσκετε ή όχι τη σωστή απάντηση, η εκφώνηση σας οδηγεί κάθε φορά στην επόμενη ερώτηση.

Όλα τα ερωτήματα επαγωγικού συλλογισμού έχουν δημιουργηθεί σε αρχείο PowerPoint από εμένα για τις ανάγκες του παρόντος άρθρου. Από κάτω θα βρίσκετε τη λογική που κρύβεται πίσω από την απάντηση δίνοντας τους κανόνες και τη σωστή επιλογή.

Ερώτηση 1η(μέτριας δυσκολίας)

Στη σειρά που ακολουθεί, βρείτε τον κανόνα και επιλέξτε την εικόνα (Α, Β, Γ, Δ, Ε) που αντικαθιστά το ερωτηματικό. Αν τη βρείτε σε 50 δευτερόλεπτα, προχωρήστε στην Ερώτηση 2η (υψηλής δυσκολίας), αν δεν τη βρείτε προχωρήστε στην Ερώτηση 3η (χαμηλής δυσκολίας):

Η λογική που κρύβεται πίσω από την απάντηση: Το αστέρι κινείται κατά 1, 2, 3, 4, κ.ο.κ. αριστερόστροφα. Κάθε φορά που το αστέρι κατά την κίνησή του βρίσκει ένα άλλο σχήμα τότε αυτό επικαλύπτεται από το αστέρι. Οπότε, το τρίγωνο μετακινήθηκε στη δεύτερη εικόνα προς τα κάτω κατά 1, στη τρίτη εικόνα κατά 2 και στην τέταρτη εικόνα κατά 3 οπότε στην πέμπτη εικόνα έχει μετακινηθεί αριστερόστροφα κατά 4 και καταλήγει στο ίδιο σημείο δηλαδή κάτω δεξιά. Το τρίγωνο παραμένει κάτω αριστερά. Ο ρόμβος πάνω δεξιά. Οπότε η σωστή απάντηση είναι μόνο η επιλογή Ε

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Ερώτηση 2η (υψηλής δυσκολίας)

Στη σειρά που ακολουθεί, βρείτε τον κανόνα και επιλέξτε την εικόνα (Α, Β, Γ, Δ, Ε) που αντικαθιστά το ερωτηματικό. Αν τη βρείτε σε 50 δευτερόλεπτα, προχωρήστε στην Ερώτηση 4η (υψηλής δυσκολίας), αν δεν τη βρείτε προχωρήστε στην Ερώτηση 5η (μέτριας δυσκολίας):

Η λογική που κρύβεται πίσω από την απάντηση: Έχουμε τέσσερις κανόνες: α) ο μαύρος τομέας κινείται δεξιόστροφα με αυξανόμενο βήμα: +1, +2, +3, +4 ? επόμενο +5, β) η μπίλια κινείται αριστερόστροφα κατά δύο τομείς, γ) ο γκρι τομέας εμφανίζεται στο επόμενο κελί εκεί όπου βρισκόταν η μπίλια στο προηγούμενο και δ) η κεντρική κουκκίδα εναλλάσσεται μαύρη – λευκή. Η σωστή απάντηση (μαύρος τομέας πάνω – αριστερά, μπίλια δεξιά, γκρι κάτω – αριστερά, λευκό κέντρο) είναι η επιλογή Β.;

Ερώτηση 3η (χαμηλής δυσκολίας)

Στη σειρά που ακολουθεί, βρείτε τον κανόνα και επιλέξτε την εικόνα (Α, Β, Γ, Δ, Ε) που αντικαθιστά το ερωτηματικό. Αν τη βρείτε σε 50 δευτερόλεπτα, προχωρήστε στην Ερώτηση 5η (μέτριας δυσκολίας), αν δεν τη βρείτε προχωρήστε στην Ερώτηση 6η (χαμηλής δυσκολίας):

Η λογική που κρύβεται πίσω από την απάντηση: Ο μαύρος κύκλος κινείται κατά 3 θέσεις αριστερόστροφα σε κάθε βήμα. Ο μαύρος κύκλος στη δεύτερη εικόνα μεταφέρεται στο πάνω μέρος του ρόμβου, μετά κινείται άλλες τρεις θέσεις και στην τρίτη εικόνα μεταφέρεται στη δεξιά πλευρά του ρόμβου, οπότε στην εικόνα που αναζητούμε ο μαύρος κύκλος θα βρίσκεται στο κάτω μέρος του ρόμβου, οπότε, η σωστή απάντηση είναι η επιλογή Β.

Ερώτηση 4η (υψηλής δυσκολίας)

Στη σειρά που ακολουθεί, βρείτε τον κανόνα και επιλέξτε την εικόνα (Α, Β, Γ, Δ, Ε) που αντικαθιστά το ερωτηματικό. Αν τη βρείτε σε 50 δευτερόλεπτα, προχωρήστε στην Ερώτηση 7η (υψηλής δυσκολίας), αν δεν τη βρείτε προχωρήστε στην Ερώτηση 5η (μέτριας δυσκολίας):

Η λογική που κρύβεται πίσω από την απάντηση: Εδώ το μοτίβο δεν είναι στο πλήθος των κανόνων αλλά στο ότι κανένας δεν είναι γραμμικός: α) ακτίνες αστεριού: 5, 6, 7, 6, 5 ? 6 (ανεβοκατεβαίνει σαν εκκρεμές), β) γέμισμα: μαύρο, μαύρο, λευκό, λευκό, μαύρο ? μαύρο (εναλλαγή ανά δύο βήματα, όχι ανά ένα) και γ) το τετραγωνάκι κινείται δεξιόστροφα στις γωνίες αλλά στο κελί 4 αναπηδά πίσω (πάνω αριστερά ? πάνω δεξιά ? κάτω δεξιά ? κάτω αριστερά ? κάτω δεξιά ? πάνω δεξιά). Η σωστή απάντηση είναι η επιλογή Γ.;

Ερώτηση 5η (μέτριας δυσκολίας)

Στη σειρά που ακολουθεί, βρείτε τον κανόνα και επιλέξτε την εικόνα (Α, Β, Γ, Δ, Ε) που αντικαθιστά το ερωτηματικό. Αν τη βρείτε σε 50 δευτερόλεπτα, προχωρήστε στην Ερώτηση 4η (υψηλής δυσκολίας), αν δεν τη βρείτε προχωρήστε στην Ερώτηση 3η (χαμηλής δυσκολίας):

Η λογική που κρύβεται πίσω από την απάντηση: Ο κανόνας από αριστερά στα δεξιά συνδυάζει τρεις μετασχηματισμούς: α) εξωτερικό και εσωτερικό σχήμα ανταλλάσσουν ρόλους (το μικρό γίνεται μεγάλο και αντίστροφα), β) τα χρώματα αντιστρέφονται (μαύρο σε λευκό) και γ) η κουκκίδα μετακινείται στο πάνω μέρος από πάνω αριστερά σε πάνω δεξιά ενώ στη κάτω από πάνω δεξιά σε πάνω αριστερά. Η σωστή απάντηση είναι η επιλογή Δ.;

Ερώτηση 6η (χαμηλής δυσκολίας)

Στη σειρά που ακολουθεί, βρείτε τον κανόνα και επιλέξτε την εικόνα (Α, Β, Γ, Δ, Ε) που αντικαθιστά το ερωτηματικό. Αν τη βρείτε σε 50 δευτερόλεπτα, προχωρήστε στην Ερώτηση 5η (μέτριας δυσκολίας), αν δεν τη βρείτε προχωρήστε στην Ερώτηση 8η (χαμηλής δυσκολίας):

Η λογική που κρύβεται πίσω από την απάντηση: Η μαύρη κουκκίδα κινείται αριστερόστροφα στις γωνίες (πάνω – αριστερά ? κάτω – αριστερά ? κάτω δεξιά …) σε κάθε κελί. Οπότε αναζητούμε η μαύρη κουκκίδα να βρίσκεται στην κάτω αριστερή γωνία, οπότε εξαλείφουμε τις επιλογές Β και Ε. Το τρίγωνο κινείται δεξιόστροφα κατά 45 μοίρες ενώ εναλλάσσεται από μαύρο σε λευκό σε κάθε κελί, οπότε περιμένουμε να κοιτάει στην κάτω αριστερή γωνία και να είναι λευκό. Η σωστή απάντηση είναι η επιλογή Γ.

Ερώτηση 7η (υψηλής δυσκολίας)

Στη σειρά που ακολουθεί, βρείτε τον κανόνα και επιλέξτε την εικόνα (Α, Β, Γ, Δ, Ε) που αντικαθιστά το ερωτηματικό. Αν τη βρείτε σε 50 δευτερόλεπτα, το τεστ έφτασε στο τέλος του.

Η λογική που κρύβεται πίσω από την απάντηση: Κάθε εσωτερικό τρίγωνο αντιγράφει την κορυφή που βρίσκεται δεξιόστροφα δίπλα του, ίδιο πλήθος κουκκίδων και ίδιο γέμισμα (μαύρες/λευκές). Επομένως, η σωστή απάντηση είναι η επιλογή Δ (τέσσερις λευκές).

Ερώτηση 8η (χαμηλής δυσκολίας)

Στη σειρά που ακολουθεί, βρείτε τον κανόνα και επιλέξτε την εικόνα (Α, Β, Γ, Δ, Ε) που αντικαθιστά το ερωτηματικό. Αν τη βρείτε σε 50 δευτερόλεπτα, το τεστ έφτασε στο τέλος του.

Η λογική που κρύβεται πίσω από την απάντηση: Τα σχήματα που βρίσκονται μέσα στα κελιά εναλλάσσονται από κάθετα σε οριζόντια. Το πάνω σχήμα (τετράγωνο) που βρίσκεται στο πάνω μέρος στην κάθετη μορφή, μετακινείται κάτω αριστερά στο ίδιο χρώμα, ενώ το άλλο σχήμα που βρίσκεται στο κάτω μέρος στην κάθετη μορφή μετακινείται από τη μέση στη δεξιά θέση κάτω ενώ αλλάζει χρώμα από λευκό σε μαύρο. Στην επόμενη εικόνα ο μαύρος κύκλος μετακινείται στο κάτω μέρος της κάθετης μορφής με το ίδιο χρώμα, ενώ αλλάζει χρώμα το τετράγωνο το οποίο μεταφέρεται στο κάτω αριστερό μέρος της τέταρτης εικόνας με το ίδιο χρώμα ενώ ο κύκλος αλλάζει χρώμα. Στην πέμπτη εικόνα περιμένουμε ο κύκλος να μεταφερθεί στο κάτω μέρος της κάθετης μορφής με το ίδιο χρώμα ενώ το τετράγωνο αλλάζει χρώμα σε μαύρο. Οπότε, η σωστή απάντηση είναι η επιλογή Β.