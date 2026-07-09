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Το ΦΕΚ με τις ειδικότητες της προκήρυξης.

Ξεκινούν στις 21 Ιουλίου οι αιτήσεις για τις μόνιμες προσλήψεις μέσω της προκήρυξης του ΑΣΕΠ 6Κ/2026.

Οι θέσεις εργασίας αφορούν την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 315 θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Δημοσίων Υπηρεσιών και Νομικών Προσώπων του Δημοσίου.

Κατηγορία ΠΕ: 114 θέσεις εργασίας

Ειδικότητες: ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ (διαφόρων ειδικοτήτων), ΠΕ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΕΙΔ. ΠΕ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ και ΠΕ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΙΔ. ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Κατηγορία ΤΕ: 201 θέσεις εργασίας

Ειδικότητες: ΤΕ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΕΙΔ. ΤΕ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ και ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΙΔ. ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Υποβολή αιτήσεων

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 21 Ιουλίου ημέρα Τρίτη και ώρα 08:00 και λήγει στις 5 Αυγούστου 2026, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00.