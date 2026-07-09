Σημαντική άνοδο θα παρουσιάσει ο υδράργυρος το Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με τον Μαρουσάκη.

Απογευματινή αστάθεια, φέρνει μπόρες και καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας σήμερα, σύμφωνα με την πρόγνωση καιρού του μετεωρολόγου του Open, Κλέαρχου Μαρουσάκη.

Μας έρχεται ουσιαστικά ένα ψυχρό μέτωπο από την περιοχή της κεντρικής Ευρώπης και σιγά σιγά θα απασχολήσει και τη χώρα μας.

Θα επικρατήσει ένας πιο άστατος καιρός με βροχές και καταιγίδες, για να βελτιωθούν οι καιρικές συνθήκες από αύριο και στη συνέχεια.

Ήδη έχουν ξεκινήσει κάποιες βροχές μέσα στη νύχτα προς την περιοχή της κεντρικής Μακεδονίας, την Χαλκιδική, την ανατολική και νότια Θεσσαλία, τις Σποράδες, μέχρι και τα νοτιότερα τμήματα της Εύβοιας.

Επομένως προς τα ανατολικά και βόρεια τμήματα της χώρας, σήμερα θα συναντήσουμε άστατες καιρικές συνθήκες με διάσπαρτες βροχές ή ακόμη και καταιγίδες, κυρίως προς τα βορειοανατολικά - ηπειρωτικά τμήματα.

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Στην υπόλοιπη χώρα αργά το απόγευμα θα βγει αστάθεια στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας και θα εκδηλωθούν μπόρες και καταιγίδες.

Αυτή η διαταραχή θα περάσει γρήγορα και από αύριο θα επανέλθουμε σε άκρως καλοκαιρινό μοτίβο και το Σαββατοκύριακο θα δούμε θερμοκρασίες μία ανάσα πριν από τους 40 βαθμούς Κελσίου. Αύριο θα ενισχυθεί και το μελτέμι με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιάς.

Ο υδράργυρος σήμερα, παρουσιάζει μία μικρή πτώση, η οποία θα γίνει αισθητή κυρίως στα ανατολικά και βόρεια τμήματα της χώρας μας. Δεν θα ξεπεράσουμε τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου. Από εκεί και έπειτα στα δυτικά και νότια η ζέστη θα επιμείνει και σήμερα, θα βλέπουμε θερμοκρασίες ακόμη και στους 37 βαθμούς Κελσίου.

Από αύριο ο υδράργυρος θα τραβήξει την ανηφόρα και ανοίγεται μπροστά μας ένα άκρως καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο με υψηλές θερμοκρασίες, μελτέμια στο Αιγαίο και περιορισμένη αστάθεια. Οι παράγοντες αυτοί θα αυξήσουν και τον κίνδυνο πυρκαγιάς.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική, θα κυριαρχήσει ηλιακή ακτινοβολία, αργά το απόγευμα όμως ο άστατος καιρός θα μετατοπιστεί πιο ανατολικά και υπάρχει κάποια πιθανότητα να βγουν κάποιες μπόρες γύρω γύρω από το Σαρωνικό. Αργά το απόγευμα κάποιες μπόρες γύρω από τον Κιθαιρώνα, στο δυτικό - βορειοδυτικό κομμάτι του νομού αλλά και γύρω από τη θάλασσα του Σαρωνικού. Από αύριο βελτιώνονται οι καιρικές συνθήκες. Η θερμοκρασία θα προσεγγίσει αργά το μεσημέρι τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Η ζέστη θα είναι αρκετά έντονη από αύριο, ιδιαίτερα γύρω από το λεκανοπέδιο.

Στη Θεσσαλονίκη, θα κυριαρχήσει άστατος καιρός μέχρι και το μεσημέρι με διάσπαρτες βροχές και μπόρες. Από το απόγευμα και στη συνέχεια, βελτιώνονται οι καιρικές συνθήκες. Ο άνεμος θα πνέει έως 5 μποφόρ και θερμοκρασιακά θα είμαστε κοντά στους 32 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Αύριο Παρασκευή, αλλά μέχρι και τις αρχές της άλλης εβδομάδας, το κυριότερο χαρακτηριστικό θα είναι η σταδιακή άνοδος του υδραργύρου . Αρχίζει και ανεβαίνει η θερμοκρασία, κοντά στην Κυριακή με Δευτέρα, θα φλερτάρουμε τοπικά κοντά στους 39 με 40 βαθμούς Κελσίου, κυρίως στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας.

Από εκεί και μετά πολλές θα είναι οι ώρες ηλιοφάνειας, δεν θα απουσιάζει όμως και η αστάθεια κατά τη διάρκεια των απογευματινών ωρών, κυρίως σε περιοχές που βρίσκονται κοντά σε βουνά στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας.

Θα έχουμε μπροστά μας έναν άκρως καλοκαιρινό καιρό, ο οποίος όμως χρειάζεται προσοχή στο θέμα των ανέμων, τα οποία ναι μεν θα δροσίσουν περιοχές του Αιγαίου, ταυτόχρονα όμως αυξάνουν και τον κίνδυνο πυρκαγιάς.

Αρκετή ζέστη, φυσιολογική όμως περιμένουμε τις επόμενες ημέρες. Φαίνεται οτι θα οδηγηθούμε περίπου μέχρι και τις 20 Ιουλίου, χωρίς να έχουμε κάποιον ακραίο καύσωνα να φθάνει στη χώρα μας.

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