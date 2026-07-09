Μια 41χρονη γυναίκα κατήγγειλε πως ο Γκρέιαμ Πλάτνερ, με τον οποίο είχε βγει κάποια ραντεβού, εμφανίστηκε ένα βράδυ μεθυσμένος στο σπίτι της και την εξανάγκασε να έρθουν σε σεξουαλική επαφή χωρίς συναίνεση.

Ο δημοκρατικός πολιτικός Γκρέιαμ Πλάτνερ ανακοίνωσε χθες Τετάρτη ότι δεν θα διεκδικήσει έδρα στην ομοσπονδιακή Γερουσία μετά τις κατηγορίες σε βάρος του για βιασμό.

Μπορεί ο ίδιος να διαψεύδει κατηγορηματικά τις καταγγελίες, ωστόσο αυτές πυροδότησαν πολλές παροτρύνσεις να αποσυρθεί από την κούρσα στην πολιτεία Μέιν, κρίσιμη για να εξασφαλίσει η παράταξη πλειοψηφία στο Κογκρέσο.

«Αναστέλλουμε την εκστρατεία μας», ανέφερε σε βίντεο που δημοσιοποίησε μέσω X ο πρώην πεζοναύτης, που υποστηριζόταν ως πρότινος από μορφές της αμερικανικής αριστεράς όπως ο Μπέρνι Σάντερς.

{https://x.com/grahamformaine/status/2075009677495058687}

Τονίζοντας ότι η απόσυρσή του δεν αποτελεί ομολογία ενοχής, ο Γκρέιαμ Πλάτνερ διέψευσε για ακόμη μια φορά τις κατηγορίες σε βάρος του και κατηγόρησε τον κομματικό μηχανισμό ότι του έφραξε τον δρόμο.

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Η αναμέτρηση στο Μέιν συγκαταλέγεται στις ψηφοφορίες-κλειδιά τον Νοέμβριο για τους Δημοκρατικούς, που επιδιώκουν να αποσπάσουν από τους Ρεπουμπλικάνους την πλειοψηφία στη Γερουσία.

Η αγροτική και παραθαλάσσια πολιτεία των βορειοδυτικών ΗΠΑ ψηφίζει σταθερά υποψήφιους των Δημοκρατικών στις προεδρικές εκλογές από το 1992. Η απερχόμενη γερουσιάστριά της Σούζαν Κόλινς εξελέγη όμως με τα χρώματα των ρεπουμπλικάνων τέσσερις φορές από το 1996.

Αν ο Γκρέιαμ Πλάτνερ αντιμετώπιζε την 73χρονη σε μερικούς μήνες, δημοσκοπήσεις τον ήθελαν να επικρατεί, καθώς το μήνυμά του για τον αγώνα εναντίον της ολιγαρχίας και υπέρ της μείωσης του κόστους ζωής ήταν δημοφιλές.

Η απόσυρσή του σημαίνει πως θα επιλεγεί άλλος υποψήφιος ή υποψήφια από την πολιτειακή οργάνωση των Δημοκρατικών.

Η τύχη του φάνηκε να σφραγίζεται έπειτα από δημοσίευμα του Politico τη Δευτέρα, σύμφωνα με το οποίο πρώην σύντροφός του λέει ότι την είχε βιάσει πριν από πέντε χρόνια, ενώ βρισκόταν σε κατάσταση μέθης.