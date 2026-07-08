Οι πρώτες αναφορές για εκρήξεις στο Μπαντάρ Αμπάς.

Έκρηξη σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης στο νότιο Μπαντάρ Αμπάς του Ιράν, σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Mehr, ενώ η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ επιβεβαίωσε ότι εξαπέλυσε επιθέσεις στα Στενά του Ορμούζ.

Όπως μεταδίδει το Alarabiya οι εκρήξεις ακούστηκαν στο Μπαντάρ Αμπάς με τις πρώτες εικόνες να βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Σύμφωνα με το IRIB, οχτώ εκρήξεις ακούστηκαν στο Μπαντάρ Αμπάς και ενεργοποιήθηκε η αεράμυνα της πόλης στο νότιο Ιράν.

{https://x.com/AlArabiya_Eng/status/2074946609230545205}

Παράλληλα, υπάρχουν αναφορές για χτυπήματα τόσo στο Σιρίκ όσο και στο Τσαμπαχάρ .

{https://x.com/Conflict_Radar/status/2074949527727997136}

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CENTCOM: Επιθέσεις στα Στενά του Ορμούζ, μετά τα ιρανικά πλήγματα σε πλοία

Με ανάρτηση, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι με εντολή του Ντόναλντ Τραμπ πραγματοποιούνται πλήγματα στα Στενά του Ορμούζ, μετά τις επιθέσεις του Ιράν σε πλοία. Λίγα λεπτά νωρίτερα την ίδια πληροφορία ανάρτησε στα social media ο δημοσιογράφος του Axios, Μπαράκ Ραβίντ.

{https://x.com/BarakRavid/status/2074949392067449115}

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της CENTCOM, οι αμερικανικές δυνάμεις ξεκίνησαν «επιπλέον χτυπήματα εναντίον του Ιράν, για να υποβαθμίσει περαιτέρω την ικανότητά τους να απειλήσουν την ελευθερία της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ».

Οι ΗΠΑ «θεωρούν το Ιράν υπεύθυνο για την αδικαιολόγητη επιθετικότητα εναντίον της εμπορικής ναυτιλίας» και των πληρωμάτων κατά τη διέλευση από αυτή την κρίσιμης σημασίας διεθνή θαλάσσια δίοδο.

{https://x.com/CENTCOM/status/2074950507186032971}

Ο Τραμπ είχε προαναγγείλει τις νέες επιθέσεις στο Ιράν

Από την Άγκυρα και τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε πριν από λίγες ώρες ότι οι ΗΠΑ θα έκαναν νέες επιθέσεις στο Ιράν απόψε.

«Τους χτυπήσαμε πολύ σκληρά χθες τη νύχτα, πάρα πολύ σκληρά. Και πιθανότατα θα τους χτυπήσουμε σκληρά ξανά απόψε», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

{https://x.com/RapidResponse47/status/2074842142606795105}

Λίγο μετά, στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε, δήλωσε ότι δεν είναι σίγουρος ότι θέλει να κάνει συμφωνία με το Ιράν. «Μπορούμε να παίξουμε παιχνίδια, αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι θέλω να κάνω συμφωνία. Απλά ας τελειώσουμε τη δουλειά», πρόσθεσε.

{https://x.com/RapidResponse47/status/2074897299843510452}

Βανς: Είτε θα εφαρμόσουν τη συμφωνία, είτε θα συνεχίσει να συμβαίνει αυτό

Μετά τον Ντόναλντ Τραμπ και ο Τζ. Ντ. Βανς προανήγγειλε τις αποψινές επιθέσεις πριν από μερικές ώρες, διαμηνύοντας στο Ιράν ότι αν δεν τηρήσει τη συμφωνία, τότε αυτό θα συνεχίσει να συμβαίνει. Στο μεταξύ, η Τεχεράνη είχε απειλήσει ότι θα κλείσει ξανά τα Στενά του Ορμούζ αν δεχθεί νέες επιθέσεις.

«Η συμφωνία ήταν “θα άρουμε τον ναυτικό αποκλεισμό, αν σταματήσετε να χτυπάτε πλοία. Αλλά αν συνεχίσετε να χτυπάτε πλοία, θα ανταποδώσουμε και θα ανταποδώσουμε πιο σκληρά από ποτέ” (…) Πριν από 48 ώρες άρχισαν να χτυπάνε πάλι πλοία. Φέρθηκαν καλά για περίπου μία εβδομάδα», είπε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος.

«Ο πρόεδρος έχει διάφορες επιλογές, δεν θα σας πω ακριβώς τι θα γίνει απόψε, αλλά ο πρόεδρος του έχει πει πολύ απλά: τα Στενά του Ορμούζ θα είναι ανοιχτά. Αν προσπαθήσουν να τα κλείσουν, θα υπάρξει απάντηση από τον αμερικανικό στρατό. Είναι τόσο απλό, αυτή είναι η συμφωνία. Είτε θα την ακολουθήσουν, είτε θα συνεχίσει να συμβαίνει ό,τι συνέβη χθες το βράδυ, μέχρι να τα ανοίξουν και να σταματήσουν να χτυπάνε πλοία», συμπλήρωσε.

{https://x.com/RapidResponse47/status/2074928116170981679}