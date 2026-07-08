Στην κοινή ανακοίνωσή τους, οι επικεφαλής των οργανισμών επισημαίνουν ότι, παρά τους ισχυρούς κραδασμούς που προκάλεσε ο πόλεμος, η παγκόσμια οικονομία έχει επιδείξει συνολικά αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα.

Τη συνέχιση του στενού συντονισμού τους απέναντι στις ενεργειακές, εμπορικές και οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή επιβεβαίωσαν οι επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA), του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ), της Παγκόσμιας Τράπεζας και του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), μετά τη συνάντησή τους στις 7 Ιουλίου στην Ουάσιγκτον.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της ομάδας υψηλού επιπέδου που συγκροτήθηκε τον Απρίλιο με στόχο τον καλύτερο συντονισμό των τεσσάρων διεθνών οργανισμών στην αντιμετώπιση των συνεπειών της σύγκρουσης στην παγκόσμια οικονομία, την ενέργεια και το εμπόριο.

Στην κοινή ανακοίνωσή τους, οι επικεφαλής των οργανισμών επισημαίνουν ότι, παρά τους ισχυρούς κραδασμούς που προκάλεσε ο πόλεμος, η παγκόσμια οικονομία έχει επιδείξει συνολικά αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα. Ωστόσο, σημειώνουν ότι οι επιπτώσεις παραμένουν άνισες μεταξύ των χωρών, με ορισμένες οικονομίες να καταγράφουν επιβράδυνση της ανάπτυξης και αύξηση του πληθωρισμού, ενώ οι διαταραχές επηρεάζουν την ενεργειακή τροφοδοσία, την επισιτιστική ασφάλεια, τις αγορές βασικών εμπορευμάτων και την οικονομική δραστηριότητα σε πολλές περιοχές του κόσμου.

Οι τέσσερις οργανισμοί καλούν παράλληλα σε περαιτέρω πρόοδο προς την επίλυση της σύγκρουσης και στην επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, επισημαίνοντας ότι, αν και οι τιμές των καυσίμων και των λιπασμάτων έχουν υποχωρήσει από την τελευταία τους συνάντηση τον Ιούνιο, η αβεβαιότητα εξακολουθεί να είναι ιδιαίτερα υψηλή και οι συνέπειες του πολέμου ενδέχεται να διατηρηθούν για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Όπως υπογραμμίζουν, οι ενεργειακές αγορές και οι διεθνείς εμπορευματικές μεταφορές συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν πιέσεις, γεγονός που καθιστά αναγκαία τη διατήρηση της επαγρύπνησης από τις κυβερνήσεις και τη διεθνή κοινότητα. Παράλληλα, τονίζουν την ανάγκη διασφάλισης της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ και διεθνώς, ενίσχυσης της οικονομικής ανάκαμψης, προστασίας της απασχόλησης και των εισοδημάτων, καθώς και ενδυνάμωσης της ενεργειακής και επισιτιστικής ασφάλειας μέσω επενδύσεων στις λιμενικές υποδομές και της διευκόλυνσης του εμπορίου.

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Οι επικεφαλής του IEA, του ΔΝΤ, της Παγκόσμιας Τράπεζας και του ΠΟΕ διαβεβαιώνουν ότι θα συνεχίσουν να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στις αγορές ενέργειας, στο διεθνές εμπόριο και στην παγκόσμια οικονομία, διατηρώντας την ετοιμότητα για λήψη πρόσθετων μέτρων εφόσον απαιτηθεί. Παράλληλα, δεσμεύονται να προσαρμόζουν τη στήριξή τους προς τις χώρες που πλήττονται, με στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητάς τους στους τομείς της ενέργειας, της διατροφικής ασφάλειας, του εμπορίου και της οικονομίας απέναντι σε μελλοντικές κρίσεις.