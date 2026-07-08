Πέρα από τις υποσχέσεις για F-35 στον Ερντογάν, ο αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε στην Άγκυρα τα αγαπημένα του... ψέματα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ διατύπωσε μια σειρά από ψευδείς ισχυρισμούς σχετικά με τη Γροιλανδία, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τα δικά του επιτεύγματα, μιλώντας στα μέσα ενημέρωσης κατά τη διάρκεια της συνάντησης που είχε την Τρίτη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, πριν από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.

Ίσως το πιο επίκαιρο από τα ψέματα αφορούσε τη Γροιλανδία, την ημιαυτόνομη δανέζικη επικράτεια που ο Τραμπ ζήτησε για άλλη μια φορά να τεθεί υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ. Ισχυρίστηκε λανθασμένα, όπως έχει κάνει και στο παρελθόν, ότι το νησί είναι «περικυκλωμένο από κινεζικά και ρωσικά πλοία». Κάτι τέτοιο απλώς δεν ισχύει, όπως έχουν ξεκαθαρίσει ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες και διάφορες ξένες κυβερνήσεις.

Ο Τραμπ επανέφερε επίσης τους προ πολλού καταρριφθέντες ισχυρισμούς του ότι έχει «διευθετήσει οκτώ πολέμους», ότι ο πρώην πρόεδρος Τζο Μπάιντεν έδωσε στην Ουκρανία «εξοπλισμό αξίας εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων», ότι έχουν επενδυθεί «19,2 τρισεκατομμύρια δολάρια» ή περισσότερα στις ΗΠΑ από τότε που επέστρεψε στα καθήκοντά του πέρυσι, και ότι οι εκλογές του 2020 ήταν «στημένες».

Ακολουθεί το fact checking του CNN

Γροιλανδία, Ρωσία και Κίνα

Ο Τραμπ δήλωσε ότι η Γροιλανδία είναι «περικυκλωμένη από πλοία της Κίνας και της Ρωσίας». Ωστόσο, δεν υπάρχει καμία απολύτως βάση για αυτόν τον ισχυρισμό – ο οποίος έχει απορριφθεί στο παρελθόν από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, τη δανέζικη κυβέρνηση και τον στρατό, αξιωματούχους από άλλες σκανδιναβικές χώρες, Γροιλανδούς αξιωματούχους και κατοίκους, καθώς και από νυν και πρώην αξιωματούχους των ΗΠΑ.

Σε συνέντευξη που δημοσιεύθηκε τον περασμένο μήνα, ο διοικητής των αρκτικών δυνάμεων του δανέζικου στρατού δήλωσε ότι, όπως συνήθως, δεν εντοπίστηκαν κινεζικά ή ρωσικά πλοία μέσα ή γύρω από τη Γροιλανδία. Ο P. Whitney Lackenbauer, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Trent του Καναδά και ειδικός σε θέματα ασφάλειας της Αρκτικής, δήλωσε στο CNN τον Ιανουάριο ότι ο ισχυρισμός του Τραμπ ήταν «εντελώς κατασκευασμένος», ενώ επανέλαβε σε email του την Τρίτη ότι ο ισχυρισμός «παραμένει ανακριβής».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Είναι πιθανό ο Τραμπ να έχει δει εσχάτως απόρρητες πληροφορίες των υπηρεσιών ασφαλείας που να δείχνουν κάποια κινεζική ή ρωσική ναυτική δραστηριότητα κοντά στη Γροιλανδία. Αλλά ακόμη και αυτό δεν θα σήμαινε ότι η Γροιλανδία είναι «περικυκλωμένη».

Ο ειρηνοποιός Τραμπ

Επαναλαμβάνοντας έναν από τους πιο συχνούς ψευδείς ισχυρισμούς του για τις εξωτερικές υποθέσεις, ο Τραμπ είπε: «Ξέρετε, εγώ έλυσα οκτώ πολέμους». Δεν το έκανε.

Η λίστα του αμερικανού προέδρου με τους «οκτώ πολέμους» είναι εξαιρετικά προβληματική.

Περιλαμβάνει δύο υποθετικές «συρράξεις» που δεν αποτέλεσαν ποτέ στην πραγματικότητα πολέμους κατά τη διάρκεια της θητείας του: μια διπλωματική διαμάχη μεταξύ Αιγύπτου και Αιθιοπίας και μια μυστηριώδη υποτιθέμενη εμπλοκή μεταξύ Σερβίας και Κοσσυφοπεδίου. Η λίστα περιλαμβάνει επίσης έναν πόλεμο, στον οποίο εμπλέκονται η Ρουάντα και η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, ο οποίος δεν έχει τελειώσει στην πραγματικότητα, παρά την ειρηνευτική συμφωνία που μεσολάβησε η κυβέρνηση Τραμπ.

Επιπλέον, η λίστα περιλαμβάνει τον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, όμως το Ισραήλ συνεχίζει να πραγματοποιεί σχεδόν καθημερινές επιθέσεις στη Γάζα παρά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που επιτεύχθηκε με μεσολάβηση των ΗΠΑ. Περιλαμβάνει επίσης τη σύντομη σύγκρουση του 2025 μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, αν και το Ισραήλ προχώρησε, στη συνέχεια, μαζί με τις ΗΠΑ στην έναρξη ενός ακόμη πολέμου εναντίον του Ιράν το 2026.

Ο Μπάιντεν και η βοήθεια προς την Ουκρανία

Μιλώντας για την Ουκρανία, ο Τραμπ ισχυρίστηκε, όπως έχει κάνει και στο παρελθόν, ότι «όταν ο Μπάιντεν ήταν εδώ, τους έδωσε εξοπλισμό αξίας εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων». Αυτός ο ισχυρισμός περί «εκατοντάδων δισεκατομμυρίων» αποτελεί σημαντική υπερβολή.

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο του Κιέλου για την Παγκόσμια Οικονομία, μια γερμανική δεξαμενή σκέψης που παρακολουθεί στενά τη διεθνή βοήθεια προς την Ουκρανία, οι ΗΠΑ είχαν διαθέσει περίπου 74 δισεκατομμύρια δολάρια σε στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία (με τις τρέχουσες συναλλαγματικές ισοτιμίες) από τα τέλη Ιανουαρίου 2022, λίγο πριν από την εισβολή της Ρωσίας. Συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής και ανθρωπιστικής βοήθειας, η συνολική βοήθεια των ΗΠΑ ανήλθε σε περίπου 132 δισεκατομμύρια δολάρια.

Επενδύσεις στις ΗΠΑ

Ο Τραμπ επανέλαβε επίσης τον συχνό ψευδή ισχυρισμό του ότι «έχουμε 19 τρισεκατομμύρια, 19,2 τρισεκατομμύρια δολάρια για την ακρίβεια, που επενδύονται στις Ηνωμένες Πολιτείες». Αυτή τη φορά, πρόσθεσε ότι αυτό το υποτιθέμενο σύνολο προέρχεται μόνο από τους πρώτους 12 μήνες αυτής της προεδρικής θητείας, «οπότε αυτός ο αριθμός είναι τώρα σημαντικά υψηλότερος» μετά από σχεδόν 18 μήνες από την επιστροφή του στο αξίωμα.

Όμως, ακόμη και το νούμερο των 19,2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων είναι αποκύημα φαντασίας.

Τη στιγμή που ο Τραμπ έκανε αυτόν τον ισχυρισμό την Τρίτη, ο ίδιος ο ιστότοπος του Λευκού Οίκου υποστήριζε ότι είχαν γίνει «10,6 τρισεκατομμύρια δολάρια» σε «ανακοινώσεις μεγάλων επενδύσεων» κατά τη διάρκεια αυτής της θητείας, και ακόμη και αυτό αποτελούσε μια τεράστια υπερβολή των πραγματικών επενδύσεων. Μια λεπτομερής έρευνα του CNN τον Οκτώβριο διαπίστωσε ότι ο Λευκός Οίκος προσμετρούσε τρισεκατομμύρια δολάρια σε αόριστες επενδυτικές δεσμεύσεις, δεσμεύσεις που αφορούσαν το «διμερές εμπόριο» ή την «οικονομική ανταλλαγή» και όχι επενδύσεις στις ΗΠΑ, καθώς και ασαφείς δηλώσεις που δεν έφταναν καν στο επίπεδο των δεσμεύσεων.

Τα στοιχεία του Λευκού Οίκου περιλαμβάνουν δεσμεύσεις από εταιρείες με έδρα τις ΗΠΑ καθώς και από ξένες οντότητες. Τα ομοσπονδιακά δεδομένα που δημοσιεύθηκαν τον περασμένο μήνα δείχνουν ότι οι νέες άμεσες ξένες επενδύσεις στις ΗΠΑ ανήλθαν σε περίπου 232 δισεκατομμύρια δολάρια το 2025.

Οι εκλογές του 2020

Ο Τραμπ, ως συνήθως, χαρακτήρισε τις εκλογές του 2020 ως «στημένες εκλογές». Αυτό είναι ένα ψέμα. Ο Τραμπ έχασε δίκαια και καθαρά σε μια απόλυτα νόμιμη εκλογική αναμέτρηση από τον Μπάιντεν.