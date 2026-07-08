Η επιλογή της συγκεκριμένης μουσικής υπόκρουσης σχολιάστηκε έντονα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Με το γνωστό οθωμανικό στρατιωτικό εμβατήριο «Ceddin Deden» υποδέχθηκε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην Άγκυρα, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ.

Η επιλογή του συγκεκριμένου μουσικού κομματιού προκάλεσε συζητήσεις λόγω του ιστορικού συμβολισμού του, ενώ έδωσε τροφή σε πλήθος ειρωνικών σχολίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

{https://x.com/ragipsoylu/status/2074548357515673899}

Το «Ceddin Deden» αποτελεί χαρακτηριστικό κομμάτι του ρεπερτορίου των Μεχτέρ, των στρατιωτικών μουσικών σωμάτων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Οι ορχήστρες αυτές συνόδευαν τον οθωμανικό στρατό στις εκστρατείες και τις παρελάσεις, λειτουργώντας τόσο για την τόνωση του ηθικού όσο και για την επίδειξη ισχύος.

Οι στίχοι εξυμνούν το τουρκικό έθνος, ενώ ο τίτλος αποδίδεται στα ελληνικά ως «ο πρόγονός σου, ο γενάρχης της γενιάς σου» (σ.σ. ο πατέρας σου κυριολεκτικά).

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{https://x.com/greekcitytimes/status/2074606177640661270?s=20}

Ο Μητσοτάκης υπενθυμίζει το τουρκικό casus belli για τα F-35

Σαφές μήνυμα ότι η συνοχή της Συμμαχίας προϋποθέτει τον σεβασμό των σχέσεων καλής γειτονίας και των ανησυχιών όλων των κρατών-μελών έστειλε, από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την άφιξή του στο Λευκό Παλάτι της Άγκυρας για τη δεύτερη ημέρα της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ.

Ερωτηθείς για τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ και του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σχετικά με τα F-35 και τις αμερικανοτουρκικές σχέσεις, ο πρωθυπουργός σχολίασε πως «τη στιγμή που η χώρα μου αντιμετωπίζει casus belli από την Τουρκία σε περίπτωση που ασκήσουμε το έννομο δικαίωμά μας να επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα, πιστεύω ότι πρέπει να είναι σαφές ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ευαισθησίες όλων των μελών του NATO».