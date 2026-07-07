Άνοδος της θερμοκρασίας αναμένεται τις επόμενες ημέρες, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν ενδείξεις για ακραίο καύσωνα.

Θερμότερο αναμένεται να γίνει το σκηνικό του καιρού από τις 11 έως τις 12 Ιουλίου και μετά, σύμφωνα με τις νεότερες εκτιμήσεις του μετεωρολόγου του Star, Θοδωρή Κολυδά, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν, προς το παρόν, ενδείξεις για ακραίο κύμα καύσωνα.

Μετά από μια σύντομη περίοδο μικρής υποχώρησης της θερμοκρασίας, η χώρα αναμένεται να εισέλθει σε φάση σταδιακής ανόδου του υδραργύρου, με τις υψηλότερες τιμές να καταγράφονται κυρίως στη Λάρισα, την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Αντίθετα, η άνοδος θα είναι πιο ήπια στην Πάτρα και την Καβάλα, ενώ στο Ηράκλειο οι θερμοκρασιακές μεταβολές θα παραμείνουν περιορισμένες.

Όπως επισημαίνει ο Θοδωρής Κολυδάς, οι πιθανότητες εκδήλωσης αξιόλογων βροχοπτώσεων παραμένουν χαμηλές σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία δεν δικαιολογούν μέχρι στιγμής σενάρια για ακραίο καύσωνα στην Αθήνα.

{https://x.com/KolydasT/status/2074401889957847358}

Η εικόνα στις μεγάλες πόλεις

Στην Αθήνα, η θερμοκρασία αναμένεται να υποχωρήσει ελαφρώς έως τις 9 και 10 Ιουλίου, με τις μέγιστες τιμές να διαμορφώνονται στους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου. Από τις 11 και 12 Ιουλίου, όμως, προβλέπεται αισθητή άνοδος, με τις μέσες εκτιμήσεις να φτάνουν εκ νέου περίπου τους 35 βαθμούς.

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Στη Θεσσαλονίκη, μετά τη μικρή κάμψη των πρώτων ημερών, ο υδράργυρος θα ακολουθήσει ανοδική πορεία, με τις μέγιστες θερμοκρασίες από τις 12 έως τις 13 Ιουλίου να κινούνται γενικά μεταξύ 34 και 35 βαθμών Κελσίου. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν διαφαίνεται κάποιο ιδιαίτερα έντονο θερμό επεισόδιο.

Η Λάρισα συγκεντρώνει τις ισχυρότερες ενδείξεις για υψηλές θερμοκρασίες. Μετά την πρόσκαιρη πτώση κοντά στους 30 βαθμούς στις 9 Ιουλίου, η θερμοκρασία αναμένεται να αυξηθεί γρήγορα, με τις μέσες τιμές να πλησιάζουν ή ακόμη και να ξεπερνούν τους 35 βαθμούς από τις 12 Ιουλίου και μετά.

Στην Πάτρα, η μεταβολή θα είναι πιο ήπια, με τις μέγιστες θερμοκρασίες να κυμαίνονται αρχικά στους 30 με 31 βαθμούς και στη συνέχεια να ανεβαίνουν σταδιακά στους 33 με 34 βαθμούς.

Στο Ηράκλειο, η θερμοκρασία θα παρουσιάσει τη μικρότερη διακύμανση, παραμένοντας κυρίως μεταξύ 30 και 33 βαθμών, με μικρή μόνο άνοδο μετά τις 11 Ιουλίου.

Ανάλογη είναι η εικόνα και στην Καβάλα, όπου μετά την αρχική υποχώρηση της θερμοκρασίας στους 25 με 26 βαθμούς γύρω στις 9 Ιουλίου, θα ακολουθήσει σταδιακή άνοδος, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν ενδείξεις για ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες.

Σύμφωνα με τις προγνωστικές εκτιμήσεις, το ευρωπαϊκό μοντέλο ECMWF εμφανίζει θερμότερο σενάριο σε σχέση με το αμερικανικό μοντέλο GEFS προς το τέλος του πρώτου δεκαημέρου, ενώ η αυξημένη διασπορά των σεναρίων αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο ακόμη υψηλότερων θερμοκρασιών. Παρ' όλα αυτά, οι μετεωρολόγοι επισημαίνουν ότι δεν προκύπτουν, προς το παρόν, στοιχεία που να στηρίζουν προβλέψεις για ακραίο κύμα καύσωνα στη χώρα.