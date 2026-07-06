Η ανάρτηση του Κωνσταντίνου Μουσούλη και το βραβείο στο Λος Άντζελες.

Ο Κωνσταντίνος Μουσούλης, ο γιος της Αγγελικής Νικολούλης, απέδειξε για μία ακόμη φορά το ταλέντο του και τις ικανότητές τους την σκηνοθεσία, καθώς απέσπασε βραβείο στο Λος Άντζελες για την ταινία του «Best Friends Forever».

Ο σκηνοθέτης τιμήθηκε με το βραβείο του κοινοί, και μέσω σχετικής ανάρτησης στο Instagram θέλησε να μοιραστεί μερικά από τα συναισθήματά του και στιγμές από την επαγγελματική του πορεία.

Συγκεκριμένα, στη δημοσίευση που έκανε το απόγευμα της Δευτέρας 6 Ιουλίου, μοιράστηκε ορισμένα στιγμιότυπα από το ταξίδι του στο Λος Άντζελες, αποκαλύπτοντας παράλληλα την αγάπη του για την πόλη:

«Αυτή η πορεία ήταν ένα δώρο. Δεν επέστρεψα πίσω στο Λος Άντζελες για χρόνια, όπου ζούσα για σχεδόν μια δεκαετία. Τόσα πολλά εμπειρίες που διαμόρφωσαν τον χαρακτήρα.

Οι δρόμοι και τα κτίρια μιλούσαν σε μένα με αναμνήσεις, και η πόλη είχε διαφορετικό ρυθμό καρδιάς από άλλες φορές. Και μετά η προβολή του ταινίας μας συνέβη, όπου μεταξύ του κοινό υπήρχαν πολύτιμοι άνθρωποι, τους οποίους δεν είχα δει εδώ και χρόνια. Η ταινία τους έκανε να γελάσουν και να έχουν δάκρυα. Τι αίσθημα...

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Είναι ένα σπουδαίο φεστιβάλ που ενώνει Έλληνες και Ελληνοαμερικάνους κάθε χρόνο. Σκηνοθέτες που μόλις ξεκίνησαν την καριέρα τους, καταξιωμένους σκηνοθέτες, καθώς και βραβευμένους με «Oscar» επαγγελματίες του κινηματογράφου..

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Ειδικές ευχαριστίες στους παραγωγούς μου Gareth Ellis-Unwin και Konstantinos Moutsinas, καθώς και Akis Voilas από Village Cinemas για τη δημιουργία της ταινίας μας.

Για όλα τα καλά και τα κακά, τα γέλια και τα δάκρυα, τα επιτυχίες και τις αποτυχίες, τις πληγές και τα μαθήματα ζωής, LA σας ευχαριστώ & σας εκτιμώ».