Μία απίστευτη οικογενειακή σύμπτωση είδε το φως της δημοσιότητας στην Πάτρα.

Μια ιδιαίτερα σπάνια και συγκινητική ιστορία αποκάλυψε μέσω ανάρτησής της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η γυναικολόγος από την Πάτρα, Εύα Μαυρομμάτη.

Πρωταγωνίστριες είναι δύο αδελφές, οι οποίες έμειναν έγκυες με διαφορά μόλις λίγων ημερών και τελικά έφεραν στον κόσμο τα παιδιά τους την ίδια ακριβώς ημέρα. Η σύμπτωση, ωστόσο, δεν σταμάτησε εκεί, καθώς τα δύο υγιέστατα αγοράκια γεννήθηκαν με ακριβώς το ίδιο βάρος, 2.810 γραμμάρια.

{https://www.facebook.com/eva.mavrommati.1/posts/pfbid037gA7hZXx9MNVmS4jBAMKkuckuTe3Na2dqe8AreNL8M8wE3RHbaQdGkTeXckumSWl}

Όπως αναφέρει το thebest , η γιατρός χαρακτήρισε το περιστατικό μοναδικό, σημειώνοντας ότι πρόκειται για μια όμορφη συγκυρία που θα συνδέει για πάντα τις δύο οικογένειες και θα δημιουργήσει έναν ξεχωριστό δεσμό ανάμεσα στα ξαδελφάκια από την πρώτη κιόλας στιγμή της ζωής τους.

Στην ανάρτησή της εξέφρασε, παράλληλα, τη συγκίνησή της για την εμπιστοσύνη που της έδειξαν οι δύο γυναίκες σε μια τόσο σημαντική στιγμή της ζωής τους, ευχόμενη στα νεογέννητα να είναι πάντα υγιή, τυχερά και ευτυχισμένα.