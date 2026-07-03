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Το περιστατικό συνέβη στην περιοχή των Προσφυγικών.

Χειροπέδες σε δύο άτομα. πέρασαν το βράδυ της Πέμπτης (02/07) αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης Πατρών για ένοπλη ληστεία σε βάρος 15χρονου στην περιοχή των Προσφυγικών.

Πρόκειται για έναν 14χρονο με καταγωγή από τη Ρουμανία και έναν 18χρονο από την Αλβανία. Σύμφωνα με το tempo24, οι δύο συλληφθέντες προσέγγισαν τον 15χρονο και με υπό την απειλή σουγιά του απέσπασαν το κινητό του τηλέφωνο και χρηματικό ποσό.

Μάλιστα, δεν αρκέστηκαν μόνο στην κλοπή, αλλά όπως κατήγγειλε ο ανήλικος τον ξυλοκόπησαν.

Οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.