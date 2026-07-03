Τετραήμερο σε 3 πανέμορφα ελληνικά νησιά από 290 έως 430 ευρώ.

Το να επιλέξετε τον κατάλληλο προορισμό για καλοκαιρινές διακοπές δεν είναι πάντοτε εύκολο, καθώς – συχνά - οι τιμές και οι αποστάσεις αποτελούν τροχοπέδη για όσους έχουν ελάχιστες ημέρες ξεκούρασης, ιδιαίτερα τον μήνα του Αυγούστου. Πολλά από τα νησιά της Ελλάδας γεμίζουν από νωρίς με κόσμο και τουρίστες που αναζητούν την απόλυτη ξεκούραση και διασκέδαση, με τις επιλογές να παραμένουν αναρίθμητες ακόμη και για όσους κανονίζουν διακοπές την τελευταία στιγμή.

Σε αυτό το κείμενο δίνονται ιδέες για τις καλοκαιρινές αποδράσεις, ακόμη και αν είστε από τα ζευγάρια που δύσκολα βρίσκετε κοινές ημερομηνίες ξεκούρασης λόγω δουλειάς. Για την επιλογή του προορισμού δόθηκε έμφαση σε νησιά που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από την Αθήνα, ώστε ο χρόνος μετακίνησης να παραμένει περιορισμένος και να αξιοποιηθεί όσο το δυνατόν καλύτερα το τετραήμερο ταξίδι, ενώ στόχος είναι οι οικονομικές εξορμήσεις.

Τα καλύτερα νησιά για οικονομικές αποδράσεις τον Αύγουστο

Οι παρακάτω επιλογές και οικονομικές προσεγγίσεις αφορούν την εξόρμηση δύο ατόμων από την 1η έως 5 Αυγούστου, με βασικό κριτήριο το χαμηλό μπάτζετ και οι μικρές αποστάσεις.

Τήνος

Η Τήνος τα τελευταία χρόνια έχει εξελιχθεί σε έναν από τους πιο δημοφιλείς προορισμών των Κυκλάδων και δεν θεωρείται αποκλειστικά θρησκευτικός προορισμός. Συνδυάζει παραδοσιακά χωριά, πλούσια γαστρονομία, όμορφες παραλίες και κυκλαδίτικο χαρακτήρα.

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Στη Χώρα δεσπόζει ο Ιερός Ναός Ευαγγελίστριας Τήνου, ένα από τα σημαντικότερα θρησκευτικά σημεία της Ελλάδας που κάθε χρόνο δέχεται εκατοντάδες προσκυνητές από όλο τον κόσμο.

Παράλληλα οι οικισμοί Πύργος, Καρδιανή και Βολάξ, είναι γνωστοί για την παραδοσιακή αρχιτεκτονική και τη φυσική τους ομορφιά που αξίζει να γνωρίσετε. Το νησί, διαθέτει όμορφες παραλίες, γραφικά σοκάκια και νυχτερινή ζωή που μπορεί να καλύψει κάθε επισκέπτη.

Ένα ακόμη σημαντικό πλεονέκτημα της Τήνου είναι ότι αποτελεί σχετικά οικονομική επιλογή για σύντομες καλοκαιρινές αποδράσεις. Απέχει μόλις 1,5 ώρα από τη Ραφήνα με το γρήγορο πλοίο με τις τιμές των εισιτηρίων να ανέρχονται στα 120 ευρώ μετ’ επιστροφή για δυο άτομα. Παράλληλα, η πληθώρα καταλυμάτων προσφέρει την δυνατότητα επιλογής, με ορισμένα δωμάτια να είναι ιδιαίτερα οικονομικά και την τιμή τους να ανέρχεται στα 220 ευρώ για 3 βράδια. Συνολικά, ένα τέτοιο ταξίδι αγγίζει το ποσό των 340 ευρώ, χωρίς τα προσωπικά έξοδα.

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Αίγινα

Η Αίγινα θεωρείται ένα από τα πιο γοητευτικά νησιά του Αργοσαρωνικού, ιδανική επιλογή για όσους διαθέτουν χαμηλό μπάτζετ και λίγες ημέρες ξεκούρασης από την καθημερινότητα.

Το ταξίδι από το λιμάνι του Πειραιά διαρκεί περίπου 2 ώρες και 20 λεπτά, με τις τιμές των εισιτηρίων να διαμορφώνονται στα 40 ευρώ για δύο άτομα μετ’ επιστροφής. Η διαμονή αντίστοιχα σε τουριστικά καταλύματα είναι ιδιαίτερα οικονομική με το ποσό για ένα δίκλινο και τρία βράδια να ξεκινά από 250 ευρώ. Είναι πιθανό να εντοπίσετε και πιο οικονομικές επιλογές στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας.

Το νησί φημίζεται για τον αρχοντικό του χαρακτήρα, τη φυσική ομορφιά, τους χαμηλούς ρυθμούς ζωής και την πλούσια ιστορία του. Η Χώρα με τα νεοκλασικά κτήρια, τα μικρά μαγαζάκια και τα τουριστικά καταστήματα αποτελεί σημείο αναφοράς, ενώ αξίζει να επισκεφθείτε το Ναός της Αφαίας και η Μονή του Αγίου Νεκταρίου.

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Άνδρος

Η Άνδρος είναι ένα κυκλαδίτικο νησί που διαφέρει από όλα τα άλλα. Πράσινα τοπία, βλάστηση, πηγές ,πέτρινα χωριά και αρχοντικά, συνθέτουν ένα μοναδικό μωσαϊκό ενός «αριστοκρατικού» τόπου.

Η Χώρα Άνδρου εντυπωσιάζει με τα αρχοντικά, τα πλακόστρωτα σοκάκια και τον εμβληματικό Φάρος Τουρλίτης, που αποτελεί το σήμα κατατεθέν του νησιού.

Ο παραθαλάσσιος οικισμός Μπατσί και το χωριό Αποίκα, είναι δύο από τα μέρη που θα πρέπει να επισκεφθείτε για να ανακαλύψετε την γαλήνη του νησιού.

Σε ό,τι αφορά τις αποστάσεις και το μπάτζετ της εκδρομής, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι το ταξίδι διαρκεί περίπου μία ώρα με το πλοίο της γραμμής από Ραφήνα και τα εισιτήρια ανέρχονται στο ποσό των 100 ευρώ για δύο άτομα μετ’ επιστροφή. Αντίστοιχα, ένα δίκλινο δωμάτιο ξεκινά από το ποσό των 330 ευρώ και η συνολική εκδρομή δεν ξεπερνά τα 430 ευρώ για τέσσερις ημέρες.

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Αν λοιπόν μέχρι και σήμερα δεν έχετε κανονίσει τις καλοκαιρινές διακοπές, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα μείνετε στην Αθήνα. Οι επιλογές για σύντομες αποδράσεις είναι πολλές και τα νησιά της χώρας διαθέτουν όλες τις απαραίτητες υποδομές για ξεκούραση, με χαμηλό μπάτζετ και όμορφες παραλίες.