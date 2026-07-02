Ο Ιούλιος θεωρείται η «καρδιά του καλοκαιριού» και είναι ο καταλληλότερος μήνας για σύντομες αποδράσεις σε κοντινές παραλίες και προορισμούς δίπλα στην Αθήνα.

Ο μήνας του Ιουλίου θεωρείται από πολλούς η «καρδιά» του καλοκαιριού και δεν είναι λίγοι όσοι επιλέγουν να ξεκινήσουν τις διακοπές τους μακριά από την πρωτεύουσα. Αρκετοί ωστόσο, παραμένουν στην Αθήνα λόγω υποχρεώσεων, αλλά έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν με μεγαλύτερη άνεση τις κρυφές γωνιές της Αττικής και όμορφες παραλίες χωρίς τον συνωστισμό των προηγούμενων μηνών.

Είτε επιλέγετε οργανωμένες ακτές με μαγαζιά, beach bars και ξαπλώστρες, είτε πιο απομονωμένους και ήσυχους κολπίσκους με καταγάλανα νερά, οι παραλίες κοντά στην Αθήνα διαθέτουν όλα όσα αναζητά ένας επισκέπτης.

3 παραλίες «διαμάντια» κοντά στην Αθήνα

Πόρτο Γερμενό

Το Πόρτο Γερμενό βρίσκεται στη δυτική Αττική, στους πρόποδες του όρους Κιθαιρώνα και απέχει περίπου 65 χιλιόμετρα από το κέντρο της Αθήνας, μία απόσταση που καλύπτεται με 1 ώρα και 20 λεπτά οδήγησης.

Πρόκειται για έναν παραθαλάσσιο οικισμό με εντυπωσιακά γαλάζια νερά, μαγαζάκια, καφέ και οργανωμένα σημεία που προσφέρουν τα απαραίτητα στους επισκέπτες και τους λουόμενους καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Η παραλία του οικισμού χαρακτηρίζεται από βότσαλο και ήρεμα νερά, γεγονός που την καθιστά ιδανική επιλογή για οικογένειες με παιδιά και μεγάλες παρέες. Οι ξαπλώστρες και οι ομπρέλες των καταστημάτων δεν εκτείνονται σε όλη την παραλία με αποτέλεσμα να υπάρχουν ελεύθερα σημεία για όσους επιθυμούν να έχουν τον δικό τους εξοπλισμό.

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Το Αρχαίο φρούριο των Αιγοσθένων, βρίσκεται σε μικρή απόσταση από τον οικισμό και αξίζει να το επισκεφθείτε για να αποκτήσετε μία ολοκληρωμένη εμπειρία. Πρόκειται για ένα από τα πιο καλοδιατηρημένα οχυρωματικά σημεία της Αττικής και προσφέρει πανοραμική θέα στον Κορινθιακό κόλπο.

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Παραλία Κινέτας

Η παραλία της Κινέτας αποτελεί μία από τις πιο δημοφιλείς περιοχές κοντά στην Αττική για μονοήμερες αποδράσεις από την καθημερινότητα. Σε απόσταση μόλις 55 χιλιομέτρων από το κέντρο της Αθήνας, απλώνεται η πλούσια ακτογραμμή της που κρύβει τόσο οργανωμένες όσο και ελεύθερες γωνιές για τους επισκέπτες.

Τα καθαρά βαθιά νερά της και το βότσαλο, είναι δύο από τα κυριότερα χαρακτηριστικά της, ενώ κατά μήκος της παραλιακής μπορείτε να βρείτε μαγαζάκια, καφέ και καταστήματα που προσφέρουν φρέσκο φαγητό καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρα.

Η ώρα του ηλιοβασιλέματος, χαρίζει μοναδικές εικόνες και εντυπωσιακά χρώματα που βάφουν τον Σαρωνικό.

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Παραλία ΚΑΠΕ

Η παραλία ΚΑΠΕ, βρίσκεται στα Λεγραινά, λίγο πριν από το Σούνιο, στο νοτιανατολικό άκρο της Αττικής και απέχει περίπου 60 χιλιόμετρα από την Αθήνα, μία απόσταση που μεταφράζεται στη μία – περίπου – ώρα οδικώς.

Φτάνοντας στο σημείο, η θέα από ψηλά μπορεί να εντυπωσιάσει κάθε επισκέπτη. Το γαλάζιο της θάλασσας είναι το στοιχείο που κυριαρχεί, ενώ η παραλία περικυκλώνεται από βράχια, δημιουργώντας έναν φυσικό και ήρεμο κολπίσκο.

Η παραλία δεν είναι οργανωμένη, ωστόσο στο ψηλότερο τμήμα της λειτουργεί καντίνα που παρέχει τα απαραίτητα στους λουόμενους και τους εκδρομείς μαζί με μία πανοραμική θέα στο τοπίο.

Τα νερά της, είναι ένα από τα κυριότερα χαρακτηριστικά της, καθώς αποκτούν ένα έντονο γαλαζοπράσινο χρώμα που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το λευκό βότσαλο που «ντύνει» την ακτή.

{https://www.youtube.com/watch?v=_zU_CqdQpLw&list=RD_zU_CqdQpLw&start_radio=1}

Αν και το καλοκαίρι στην Αθήνα μπορεί να φαντάζει δύσκολο και ιδιαίτερα ζεστό λόγω των αυξημένων θερμοκρασιών, η Αττική προσφέρει μικρές γωνιές δροσιάς και ηρεμίας. Μέρη ιδανικά για ξεκούραση, χαλάρωση και ανέμελες βουτιές.