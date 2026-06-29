Ένας από τους πιο γνωστούς πίνακες ζωγραφικής του Κωνσταντίνου Μαλέα, είναι το τοπίο με της ελιές. Εκείνο που με φόντο το γαλάζιο της θάλασσας και τον εντυπωσιακό ουρανό συνδυάζει σε απόλυτη αρμονία το μπλε με το πράσινο απεικονίζοντας την ομορφιά της φύσης. Αν θα μπορούσε κάποιος να παρομοιάσει το συγκριμένο τοπίο, τότε μάλλον θα αναφερόταν στο νησί των Παξών.

Αν κάποιος προσπαθούσε να υποστηρίξει ότι στη Γη υπάρχει κρυμμένος ένας μικρός παράδεισος, τότε θα ήταν πολύ πιθανό να αναφέρεται σε ένα από τα πιο εντυπωσιακά νησιωτικά συμπλέγματα της Ελλάδα.

Έναν τόπο που το πράσινο της φύσης και το γαλάζιο της θάλασσα συναντιούνται σε απόλυτη αρμονία δημιουργώντας ένα τοπίο – μάλλον – βγαλμένο από καμβά.

Ο λόγος για τους Παξούς στα Επτάνησα, ένα νησί που έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλές τα τελευταία χρόνια και αποτελεί πόλο έλξης για όσους αναζητούν ήρεμες διακοπές.

Παξοί – Το νησί που θυμίζει πίνακα ζωγραφικής

Πρόκειται για ένα από τα μικρότερα αλλά πιο ξεχωριστά νησιωτικά συμπλέγματα των Επτανήσων. Βρίσκεται σε μικρή απόσταση από τους Αντίπαξους και συνολικά αποτελούν ένα μικρό νησιωτικό σύμπλεγμα, γνωστό για τα τιρκουάζ νερά, τους ελαιώνες και την ήρεμη ατμόσφαιρα.

Το νησί των Παξών χωρίζεται σε τρεις μικρότερους, παραδοσιακούς παραθαλάσσιους οικισμούς: Ο Γάιος – η πρωτεύουσα και λιμάνι – η Λάκκα στο βόρειο τμήμα και ο Λόγγος στην Ανατολική πλευρά του νησιού.

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Το σχεδόν παρθένο τοπίο του νησιού, η φιλοξενία των ντόπιων και η αίσθηση ηρεμίας, είναι μόλις τρία από τα κυριότερα χαρακτηριστικά που κάνουν τους επισκέπτες να αναπολούν τις διακοπές τους εκεί.

Οι παραλίες του νησιού, θυμίζουν ένα από τα κλασικά σεμεδάκια της γιαγιάς, εκείνα που τα κοψίματα του υφάσματος έκαναν τη φαντασία ενός παιδιού να δημιουργεί σχέδια και εικόνες στο μυαλό του.

Μία βόλτα στην πρωτεύουσα του νησιού

Ο Γάιος, είναι η πρωτεύουσα και η καρδιά του νησιού. Λευκά ιστιοπλοϊκά, ξύλινα καΐκια, ψαρόβαρκες και τα σπίτια βαμμένα στα χρώματα του ροζ, της ώχρας και του σκούρου κόκκινου, είναι η πρώτη εικόνα που αντικρίζει κανείς μπαίνοντας στο φυσικό λιμάνι.

Το συγκεκριμένο σημείο του νησιού, αποτελεί και μέρος της ταυτότητάς του. Δύο μικρά νησιά, η Παναγιά και ο Άγιος Νικόλαος, λειτουργούν σαν φυσικούς όρμους, δημιουργώντας μία στενή θαλάσσια λωρίδα που διασφαλίζει ότι τα νερά της θα παραμένουν, σχεδόν, πάντα ήρεμα.

Στο Γάιο, συγκεντρώνονται και τα περισσότερα μαγαζιά του νησιού, από καφετέριες μέχρι ταβέρνες, φούρνους και ζαχαροπλαστεία.

Αντίστοιχα, οι παραθαλάσσιοι οικισμοί: Λάκκα και Λόγγος, ξεχωρίζουν για την διαφορετική ατμόσφαιρα που παρέχουν στο νησί.

Η πλατεία του χωριού της Λάκκας γεμίζει με κόσμο τα βράδια του καλοκαιριού με τους επισκέπτες να απολαμβάνουν το φαγητό δίπλα στη θάλασσα, ενώ αντίστοιχα ο Λόγγος, φιλοξενεί παλιές αποθήκες ελαιόλαδου και παραδοσιακές ταβέρνες, με έντονο το στοιχείο του ρομαντισμού.

Σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, το νησί καλύπτεται από ελαιόδεντρα, κυπαρίσσια και χαμηλή μεσογειακή βλάστηση, δημιουργώντας ένα εικονικό πράσινο «χαλί».

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Οι παραλίες του νησιού

Φυσικά, οι παραλίες του νησιού θεωρούνται ένας από τους σημαντικότερους λόγους για να επισκεφθεί κανείς τους Παξούς. Γαλαζοπράσινα νερά, λευκοί βράχοι, θαλάσσιες σπηλιές και καμάρες, δημιουργούν ένα ανεπανάληπτο τοπίο.

Στην ανατολική πλευρά του νησιού, μικροί όρμοι, πεύκα, βότσαλα και διάφανα νερά συνθέτουν το απόλυτο καλοκαιρινό τοπίο του νησιού.

Η παραλία Μογγονήσι, θεωρείται μία από τις πιο γνωστές και αμμώδης ακτές του νησιού, με την Κηπιάδι να είναι η μεγαλύτερη και το Μονοδένδρι η πιο γνωστή και οργανωμένη.

Οι Παξοί δεν είναι νησί με μεγάλες αμμώδεις παραλίες ή έντονη νυχτερινή ζωή. Η γοητεία τους βρίσκεται στην αυθεντική επτανησιακή αρχιτεκτονική, στα μικρά λιμάνια, στους αμέτρητους ελαιώνες, στις απόκρημνες δυτικές ακτές με τις θαλάσσιες σπηλιές και στα διάφανα νερά που συγκαταλέγονται στα πιο καθαρά του Ιονίου. Οι Αντίπαξοι, σε απόσταση μόλις 15 λεπτών από το λιμάνι, θεωρείται μία απαραίτητη εξόρμηση για κολύμπι και φαγητό στην περιοχή.