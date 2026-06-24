Εκδρομή σε μία από τις πιο ήσυχες παραλίες της Αττικής που κρατάει ένα καλά κρυμμένο «μυστικό» από την αρχαιότητα.

Στην περιοχή του Μαραθώνα, δίπλα από την πιο γνωστή και μεγαλύτερη παραλία της Αττικής, το Σχοινιά, απλώνεται η Μπρεξίζα, μία ακτή με εντυπωσιακά ρηχά νερά και άμεση σύνδεση με το παρελθόν της χώρας.

Ανάμεσα από την αμμουδιά, την παραλία και το καταπράσινο πευκόφυτο τοπίο, εντοπίζονται τα ίχνη ενός αρχαίου ιερού αφιερωμένο σε θεότητες της Αιγύπτου, δημιουργώντας έναν από τους πιο ιδιαίτερους συνδυασμούς θάλασσας και ιστορίας.

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Μπρεξίζα – Μία οικογενειακή παραλία λίγα χιλιόμετρα από το κέντρο της Αθήνας

Η Μπρεξίζα, θεωρείται μία από τις πιο όμορφες παραλίες της Αττικής, με οικογενειακή ατμόσφαιρα, εύκολη πρόσβαση και ήρεμα, ρηχά νερά, ιδανική για οικογένειες που αναζητούν την χαλάρωση πλάι στο κύμα.

Βρίσκεται στην περιοχή του Μαραθώνα και απέχει περίπου 40 χιλιόμετρα από το κέντρο της Αθήνας, μία απόσταση που καλύπτεται σε περίπου μία ώρα οδήγησης.

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Η μεγάλη αμμώδης ακτή και τα ρηχά νερά της, την καθιστούν ιδανική για καλοκαιρινή απόδραση ιδιαίτερα για όσους επιλέγουν να επιλέγουν να απομακρυνθούν από την πολυκοσμία και την καθημερινότητα, ακόμη και την τελευταία στιγμή.

Η σύνδεση της παραλίας με την αρχαιότητα

Το πιο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της παραλίας δεν έγκειται στη φυσική της ομορφιά, αλλά στη σύνδεση με την αρχαιότητα και τον πολιτισμό. Πρόκειται για ένα «μυστικό» που λίγοι γνωρίζουν, ωστόσο είναι άξιο προσοχής.

Ειδικότερα, στην άκρη της παραλίας, σώζονται ερείπια και κατάλοιπα του Αιγυπτιακού Ιερού του Μαραθώνα, ενός μνημείου που χρονολογείται – σύμφωνα με πληροφορίες – στον 2ο αιώνα μ.Χ. και θεωρείται μοναδικό στον ελλαδικό χώρο, ενώ αποτελούσε μέρος ενός συγκροτήματος με λουτρά.

Λέγεται ότι το ιερό χτίστηκε από τον Ηρώδη Αττικό, τον ρήτορα που άφησε το δικό του αποτύπωμα στην ιστορία της Ρωμαϊκής Ελλάδας και «τοποθετήθηκε» πάνω σε μία τεχνητή νησίδα μέσα στο Μικρό Έλος.

Ο Ηρώδης, καταγόταν από το Μαραθώνα και επέλεξε να δημιουργήσει εκεί ένα λατρευτικό συγκρότημα αφιερωμένο στην Ίσιδα, τον Όσιρι και τον Άνουβι, θεότητες που είχαν αποκτήσει μεγάλη απήχηση στον κόσμο της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.

Οι αρχαιολογικές ανασκαφές έφεραν στο φως εντυπωσιακά ευρήματα, ανάμεσα στις οποίες βρέθηκαν βάσεις αγαλμάτων, ερείπια κτηρίων και γλυπτά αιγυπτιακού τύπου, με τα περισσότερα εξ’ αυτών να διατηρούνται και να φυλάσσονται πλέον στο Αρχαιολογικό Μουσείο του Μαραθώνα.

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Σήμερα, οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να συνδυάσουν το μπάνιο τους και την εκδρομή του με μία σύντομη αλλά αξιόλογη περιήγηση στον αρχαιολογικό χώρο.

Έτσι, αν αναζητάτε μία παραλία σε κοντινή απόσταση από το κέντρο της Αθήνας, που να συνδυάζει φυσική ομορφιά, ιστορία και πολιτισμό, τότε η Μπρεξίζα, θεωρείται η ιδανική επιλογή.