Παραλίες δίπλα στην Αθήνα, με ήρεμα νερά και ήσυχη ατμόσφαιρα ιδανικές για μονοήμερες αποδράσεις από την καθημερινότητα.

Αν και το καλοκαίρι έχει εδραιωθεί για τα καλά στην Ελλάδα, με τον ήλιο και τις θερμοκρασίες να είναι ιδανικές για σύντομες αποδράσεις και διακοπές, δεν είναι λίγοι όσοι παραμένουν στην Αθήνα λόγω υποχρεώσεων. Αν και εσείς παραμένετε στην πρωτεύουσα τότε ίσως έχετε την ιδανική ευκαιρία για να ανακαλύψετε παραλίες και ακτές που ίσως δεν γνωρίζατε μέχρι σήμερα.

Πρόκειται για ακτές ιδανικές για μονοήμερες αποδράσεις από την καθημερινότητα με ήρεμα καθαρά νερά και φυσικό τοπίο που μπορεί να εντυπωσιάσει κάθε επισκέπτη.

Ορισμένες από αυτές είναι πιθανό να τις έχετε ήδη επισκεφθεί, χωρίς ωστόσο να γνωρίζεται την πραγματική τους ονομασία. Ο λόγος για ορισμένες παραλίες στην Νοτιανατολική Αττική που απλώνονται κυρίως γύρω από την Κερατέα, το Λαύριο και την Παλαιά Φώκαια.

6 παραλίες στην Αττική ιδανικές για σύντομες αποδράσεις από την καθημερινότητα

Τσονίμα:

Άμμος, καταγάλανα νερά και ένα τοπίο που θυμίζει Κυκλάδες. Αυτά είναι τα κυριότερα χαρακτηριστικά της παραλίας Τσομίνα. Βρίσκεται στη νοτιοανατολική Αττική, κοντά στην Κερατέα λίγο πιο πριν από το Σούνιο και πρόκειται για μία έκταση που καλύπτεται από χρυσαφένια άμμο.

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Απέχει σχεδόν μία ώρα από το κέντρο της Αθήνας, ωστόσο το φυσικό της τοπίο παραπέμπει σε παραλία ενός κυκλαδίτικου νησιού. Αν και είναι σχετικά οργανωμένη με ξαπλώστρες και σετ από ομπρέλες, το μεγαλύτερο μέρος της είναι ελεύθερο για όσους επιθυμούν να φέρουν τον δικό τους εξοπλισμό.

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Τσίου:

Στην περιοχή του Σουνίου, κοντά στην Κερατέα, «κρυμμένη» ανάμεσα σε βραχώδεις σχηματισμούς εντοπίζεται η παραλία Τσίου, μία ακτή που θυμίζει έναν μικρό παράδεισο μέσα στην Αττική.

Δεν είναι μεγάλη παραλία, αλλά ένας μικρός κολπίσκος που περιβάλλεται από βράχια και βρέχεται από κρυστάλλινα νερά. Η «άγρια» φυσική ομορφιά κυριαρχεί, καθώς δεν υπάρχει οργάνωση και τουριστική ανάπτυξη, με αποτέλεσμα να θεωρείται ιδανικός προορισμός για όσους επιλέγουν την ηρεμία και την απομόνωση.

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Πόρτο Εννέα:

Στην Ανατολική πλευρά της Κερατέας μέσα σε έναν φυσικό κόλπο και σε απόσταση μόλις 60 χιλιομέτρων από το κέντρο της Αθήνας, απλώνεται η παραλία Πόρτο Εννέα, μία ακτή με ήρεμα νερά, άμμο και βότσαλο.

Οι λόφοι που την περιβάλλουν και καταλήγουν στη θάλασσα την προστατεύουν από τους ανέμους κι σε ορισμένα σημεία δημιουργούν φυσική σκιά, ιδιαίτερα προς τις απογευματινές ώρες.

Η παραλία είναι μερικώς οργανωμένη, καθώς υπάρχουν σημεία με ξαπλώστρες, ομπρέλες και καφέ, ωστόσο τμήματά της παραμένουν ελεύθερα για τους επισκέπτες.

Παράλληλα, σε κοντινές αποστάσεις υπάρχουν ταβέρνες και μαγαζάκια που προσφέρουν φρέσκο φαγητό και καλοκαιρινή αίσθηση.

Η Παραλία Σέσι

Η ιδανική παραλία αν θέλετε να απολαύσετε το μπάνιο σας στη θάλασσα και το φαγητό δίπλα στο κύμα.

Το Σέσι, βρίσκεται στην περιοχή του Γραμματικού της Αττικής, περίπου 60 λεπτά οδικώς από το κέντρο της Αθήνας και θεωρείται κατάλληλος προορισμός για οικογένειες με παιδιά. Δεν πρόκειται για μία οργανωμένη ακτή, ωστόσο στο λιμανάκι της περιοχής υπάρχουν παραδοσιακά ταβερνάκια και καφέ που προσφέρουν φαγητό και την αίσθηση της απόλυτης ελευθερίας δίπλα στην Αθήνα.

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Καλοπήγαδο:

Η παραλία Καλοπήγαδο βρίσκεται Νοτιανατολικά της Κερατέας, κοντά στο Σούνιο και απέχει περίπου 60 χιλιόμετρα από την Αθήνα. Σε μεγάλο βαθμό παραμένει ανοργάνωτη διατηρώντας τον αυθεντικό της χαρακτήρα με την «άγρια» φυσική ομορφιά να κυριαρχεί.

Τα νερά της παραμένουν σχεδόν πάντα καθαρά. Αν επιλέξετε να την επισκεφθείτε θα πρέπει να έχετε μαζί σας τα απαραίτητα για μία ολοκληρωμένη μονοήμερη στη θάλασσα.

Θυμάρι:

Το θυμάρι δεν αποτελεί απλώς μια επιλογή για μπάνιο, αλλά έναν προορισμό για μία ολοκληρωμένη μονοήμερη απόδραση από την Αθήνα.

Η ομώνυμη περιοχή βρίσκεται σε απόσταση 60 περίπου χιλιομέτρων από την Αθήνα, Νότια της Παλαιάς Φώκαιας στη διαδρομή προς το Σούνιο και στο σημείο υπάρχουν μικροί κολπίσκοι ιδανικοί για μπάνια και χαλάρωση μακριά από την καθημερινότητα.

Στην περιοχή υπάρχουν ακτές με βότσαλο, άλλες με χρυσαφένια άμμο, αλλά και βραχώδης σχηματισμούς προσφέροντας το κατάλληλο σημείο για βουτιές και διασκέδαση.