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Για το περιστατικό ενημερώθηκε και το Πολεμικό Ναυτικό.

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Πέμπτης (09/07) στα Χανιά μετά τον εντοπισμό νάρκης στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας «Κουταλάς, στο Κόκκινο Χωριό.

Όπως ανακοίνωσε το Λιμενικό Σώμα, η νάρκη εντοπίστηκε μόλις 10 μέτρα από την ακτή, σε βάθος 12 έως 15 μέτρων.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων, το οποίο με τη σειρά του ενημέρωησε την αρμόδια υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού, προκειμένου να προχωρήσει στις προβλεπόμενες ενέργειες για τη διαχείριση και την εξουδετέρωση του πυρομαχικού υλικού.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος

«Τις πρωινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή των Χανίων για τον εντοπισμό πυρομαχικού υλικού (νάρκης), στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας- σπήλαιου «ΚΟΥΤΑΛΑΣ» του Κόκκινου Χωριού.

Το πυρομαχικό υλικό βρίσκεται σε απόσταση 10 μέτρων από την ακτή και σε βάθος περίπου 12-15 μέτρων. Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων ενημερώθηκε η αρμόδια Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού, για τις δικές της ενέργειες».