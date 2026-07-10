Η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων προχώρησε στη σύλληψη τριών μελών της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων ένας αστυνομικός. Οι Αρχές εντόπισαν πάνω από 111.000 δισκία και χιλιάδες φιαλίδια αναβολικών, ενώ η αξία των κατασχεθέντων εκτιμάται ότι αγγίζει τις 500.000 ευρώ.

Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στην εισαγωγή, αποθήκευση, διακίνηση και εμπορία αναβολικών ουσιών και φαρμακευτικών σκευασμάτων, χωρίς την απαιτούμενη άδεια προχώρησε η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, συνελήφθησαν 3 μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων ένας αστυνομικός, έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση το πρωί της Πέμπτης (09/07). Ένα ακόμη μέλος, αλλοδαπής καταγωγής, αναζητείται στο εξωτερικό.

Παράλληλα, κατηγορούνται επιπλέον 11 άτομα για επιμέρους αξιόποινες πράξεις που δεν εντάσσονται στο πλαίσιο δράσης της εγκληματικής οργάνωσης, μεταξύ των οποίων δύο ακόμη αστυνομικοί και ιατρός δημόσιου νοσοκομείου.

Σε βάρος των ανωτέρω σχηματίσθηκε δικογραφία για συγκρότηση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, παραβάσεις της νομοθεσίας περί καταπολέμησης του ντόπινγκ και διάθεσης αναβολικών ουσιών, της φαρμακευτικής νομοθεσίας, καθώς και της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών.

Το χρονικό της υπόθεσης

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε ύστερα από πολύμηνη έρευνα που ξεκίνησε μετά την αξιολόγηση σχετικής καταγγελίας. Κατά τη διάρκεια των ερευνών οι Αρχές αξιοποίησαν πληροφοριακό υλικό, καθώς και στοιχεία που προέκυψαν από ειδικές ανακριτικές πράξεις και στοχευμένες αστυνομικές ενέργειες.

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Από την έρευνα προέκυψε ότι, τουλάχιστον από τον Αύγουστο του 2025, τα μέλη της οργάνωσης είχαν συγκροτήσει ένα οργανωμένο δίκτυο με διαρκή δράση, το οποίο δραστηριοποιούνταν στην εισαγωγή, αποθήκευση, διακίνηση και πώληση αναβολικών ουσιών και φαρμακευτικών σκευασμάτων που περιλαμβάνονται στον κατάλογο απαγορευμένων ουσιών του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ (WADA), αποκομίζοντας σημαντικά παράνομα κέρδη.

Κατά τις Αρχές, καθοριστικό ρόλο είχε ένα αλλοδαπό μέλος της οργάνωσης, το οποίο φέρεται να εισήγαγε τις παράνομες ουσίες από το εξωτερικό και, μαζί με ακόμη έναν συλληφθέντα, να διαχειριζόταν τους χώρους αποθήκευσής τους. Στη συνέχεια, τα προϊόντα διοχετεύονταν είτε απευθείας στους αγοραστές είτε μέσω του αστυνομικού που φέρεται να συμμετείχε στην οργάνωση και της συνεργού του.

Οι δύο τελευταίοι, σύμφωνα με τη δικογραφία, είχαν αναπτύξει ξεχωριστό πελατολόγιο, αναλαμβάνοντας την προώθηση των προϊόντων, την ενημέρωση των αγοραστών για τη χρήση τους, την είσπραξη των χρημάτων και τη διαχείριση των παράνομων εσόδων.

Οι παραδόσεις των ουσιών πραγματοποιούνταν είτε με συναντήσεις από κοντά είτε μέσω ταχυδρομικών αποστολών, ενώ οι πληρωμές γίνονταν με τραπεζικές καταθέσεις ή μέσω ηλεκτρονικών εφαρμογών άμεσης μεταφοράς χρημάτων.

Η έρευνα έδειξε ακόμη ότι τον Μάιο του 2026 η οργάνωση τροποποίησε τον τρόπο δράσης της μετά από διεθνή επιχείρηση, υπό τον συντονισμό της Europol, κατά της διακίνησης παραποιημένων φαρμάκων και συμπληρωμάτων διατροφής. Τα μέλη της φέρονται να ενίσχυσαν τα μέτρα αντιπαρακολούθησης και να αναζήτησαν νέες πηγές προμήθειας των παράνομων προϊόντων, χωρίς ωστόσο να διακόψουν τη δραστηριότητά τους.

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες και αποθηκευτικούς χώρους, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

111.720 δισκία αναβολικών ουσιών,

7.985 φιαλίδια αναβολικών ουσιών,

8.346 φιαλίδια βακτηριοστατικού νερού που χρησιμοποιείται για την παρασκευή ενέσιμων σκευασμάτων,

συσκευή εκτόξευσης ειδικού τύπου (όπλο),

10 αβολίδωτα φυσίγγια,

4 χειροβομβίδες κρότου-λάμψης,

3 χειροβομβίδες καπνού τύπου CS,

μικροποσότητες κοκαΐνης και ακατέργαστης κάνναβης.

Από την έως τώρα καταγραφή και αξιολόγηση των κατασχεθέντων αναβολικών ουσιών και φαρμακευτικών σκευασμάτων, σε συνδυασμό με τα ερευνητικά δεδομένα της υπόθεσης και στοιχεία της αγοράς, εκτιμάται ότι η συνολική αξία τους ανέρχεται περίπου στις 500.000 ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή και στη συνέχεια παραπέμφθηκαν σε Ανακριτή.