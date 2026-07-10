Οι δύο συλληφθέντες είναι ενώπιον του εισαγγελέα και στη συνέχεια θα προσαχθούν για να απολογηθούν ενώπιον της 3ης τακτικής ανακρίτριας που χειρίζεται την υπόθεση.

Έφτασαν στην Ευελπίδων οι δύο συλληφθέντες για την εμπρηστική επίθεση στη Marfin το 2010 που στοίχισε την ζωή σε τρεις ανθρώπους.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με πληροφορίες, η αντίστροφη μέτρηση για τη σύλληψη των δύο 42χρονων ανδρών ξεκίνησε μετά από ένα ανώνυμο email το οποίο έφτασε στο ελληνικό FBI το οποίο φέρεται να κατονόμαζε ως δράστες της φονικής επίθεσης στη Marfin τα συγκεκριμένα πρόσωπα. Η πληροφορία αυτή αξιολογήθηκε ως σημαντική και οδήγησε στην ανάσυρση της υπόθεσης από το αρχείο. Αμέσως ξεκίνησε νέος γύρος έρευνας στο πλαίσιο της οποίας ταυτοποιήθηκαν οι τρεις για τους οποίους εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης καθώς και άλλα πρόσωπα που φέρονται επίσης να εμπλέκονται στην υπόθεση.

Κατά τη διάρκεια των αστυνομικών ερευνών, αναζητήθηκαν στοιχεία για τα συγκεκριμένα πρόσωπα και σε άλλες δικογραφίες. Συγκρίνοντας ωστόσο το υλικό, οι διωκτικές αρχές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι τρεις που εμφανίζονται σε άσχετη δικογραφία έχουν ίδια χαρακτηριστικά ( όπως αμφίεση) με εκείνους που συμμετείχαν στον εμπρησμό της Marfin.

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