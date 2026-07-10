Αναβλήθηκε η έκτακτη ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ – Δρομολογείται η διαδικασία εκλογής νέου προέδρου.

Σε διαδικασία ανασύνταξης και λήψης αποφάσεων εισέρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ μετά την παραίτηση του προέδρου του κόμματος Σωκράτη Φάμελλου. Μετά την εξέλιξη αυτή αναβλήθηκε η έκτακτη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, η οποία είχε προγραμματιστεί για το Σάββατο 11 Ιουλίου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του κόμματος, για να ξεκινήσει η διαδικασία εκλογής νέου προέδρου και η αναπλήρωση της θέσης, όπως προβλέπεται από το καταστατικό, έχει ήδη αποσταλεί πρόσκληση για συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας. Η συνεδρίαση της ΠΓ θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 13 Ιουλίου στις 15:00, στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ στην Κουμουνδούρου.

Κατά τη συνεδρίαση αναμένεται να καθοριστούν τα επόμενα οργανωτικά και πολιτικά βήματα, καθώς και να προγραμματιστεί η σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής, η οποία θα κληθεί να δρομολογήσει τις διαδικασίες για την επόμενη ημέρα του κόμματος.

Η παραίτηση Φάμελλου ανοίγει έναν νέο κύκλο εσωκομματικών εξελίξεων στον ΣΥΡΙΖΑ, με το κόμμα να καλείται να διαχειριστεί τη μεταβατική περίοδο και να καθορίσει τη διαδικασία για την ανάδειξη νέας ηγεσίας.