«Στο δευτερόλεπτο έσπασε. Όπως πετούσαμε έσπασε το τζάμι και από την πίεση βγήκε έξω το μισό του σώμα. Πέσανε όλα κάτω».

Στιγμές τρόμου έζησαν οι επιβάτες της πτήσης της Ryanair από τη Θεσσαλονίκη προς το Μόναχο, όταν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού σημειώθηκε θραύση παραθύρου προκαλώντας αποσυμπίεση της καμπίνας και αναγκάζοντας τον κυβερνήτη να επιστρέψει άμεσα στο αεροδρόμιο «Μακεδονία». Στο αεροσκάφος εκτυλίχθηκαν σκηνές πανικού καθώς ακούστηκε ένας ισχυρός κρότος και αμέσως μετά ενεργοποιήθηκαν οι μάσκες οξυγόνου.

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Μάλιστα κινδύνευσε σοβαρά ένας 61χρονος επιβάτης να κινδυνεύσει να βρεθεί στο κενό. Ο άνδρας καθόταν στη θέση δίπλα στο παράθυρο, όταν ξαφνικά σημειώθηκε το περιστατικό. Η ισχυρή δύναμη που δημιουργήθηκε από την αποσυμπίεση είχε ως αποτέλεσμα το μισό του σώμα να βρεθεί εκτός του αεροσκάφους. Η σύζυγός του, που καθόταν δίπλα του, περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν μέσα στην καμπίνα. «Τρία άτομα τον τραβούσαμε μέσα στο αεροπλάνο. Όλοι κλαίγανε, υπήρχε πανικός. Ο άντρας μου λιποθύμησε τρεις φορές», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Όπως ανέφερε, ο σύζυγός της καθόταν στη θέση δίπλα στο παράθυρο και φορούσε κανονικά τη ζώνη ασφαλείας. Ξαφνικά, μετά από έναν δυνατό θόρυβο, το παράθυρο έσπασε και λόγω της αποσυμπίεσης το μισό του σώμα βρέθηκε εκτός του αεροσκάφους.

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«Το μισό του σώμα ήταν έξω από το παράθυρο. Βγήκε ο κορμός του έξω και προσπαθούσαμε να τον τραβήξουμε μέσα»

Στην συγκλονιστική της μαρτυρία η γυναίκα αποκάλυψε τις δραματικές στιγμές που επικράτησαν στη πτήση και την αγωνιώδη προσπάθεια να βοηθήσουν το σύζυγό της. Η ίδια ανέφερε ότι μαζί με άλλους επιβάτες προσπάθησαν απεγνωσμένα να τον κρατήσουν, ενώ μέσα στο αεροπλάνο επικράτησαν σκηνές πανικού. «Όλοι έκλαιγαν, υπήρχε φόβος. Ο άντρας μου λιποθύμησε τρεις φορές», είπε, εξηγώντας ότι η ζώνη ασφαλείας και η άμεση επέμβαση των συνεπιβατών του ήταν καθοριστικές. O 61χρονος που έζησε το θρίλερ της ζωής του στον αέρα παραμένει σε νοσοκομείο και προσπαθεί να συνέλθει από το σοκ που έζησε. Οι έρευνες για την αποκόλληση του κινητήρα βρίσκονται σε εξέλιξη.

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«Μετά ο άνθρωπος λιποθύμησε - Είχε αίματα στο κεφάλι από τα γυαλιά του παραθύρου»

Επιβάτιδα του αεροπλάνου αποκάλυψε ότι « Ο άνθρωπος που καθόταν στο παράθυρο, τον τράβηξε προς τα έξω η δύναμη από τον αέρα. Ο άνθρωπος κινδύνεψε τόσο πολύ Αυτός καθόταν στο παράθυρο στο 11F. Στην θέση που έσπασε το παράθυρο. Δηλαδή εκεί που έσπασε το παράθυρο, τον τράβηξε προς τα έξω, και οι επιβάτες οι υπόλοιποι τον τραβούσαν για να μην φύγει από το αεροπλάνο. Ήταν τόση η δύναμη από την αποσυμπίεση της καμπίνας που τον τράβηξε… Δηλαδή, το κεφάλι του… και το χέρι του το ένα και η μέση του, ήταν ο μισός έξω! Βγήκε ο κορμός του έξω και οι άνθρωποι τον τραβούσαν. Κάποιοι λύθηκαν από την θέση τους και σηκώθηκαν για να τον τραβήξουν για να μην φύγει. Θα μπορούσε να έχει πεταχτεί έξω ο άνθρωπος. »Ταυτόχρονα όπως γινόταν αυτό, πέφταμε. Δηλαδή έχανε ύψος. Και τρομάξαμε όλοι γιατί έπεσαν κι οι μάσκες του οξυγόνου και λέμε ‘Τώρα πέφτουμε’. Μετά ο άνθρωπος λιποθύμησε τόσες φορές. Δεν ήταν καλά. Είχε αίματα στο κεφάλι από τα γυαλιά του παραθύρου. Μας ανακοινώνει ο πιλότος ότι θα προσγειωθούμε πίσω στη Θεσσαλονίκη. Οπότε αυτό ήταν μετά, το άγχος του πώς θα προσγειωθούμε και τι θα κάνουμε και να φτάσει το ΕΚΑΒ για τον άνθρωπο που κινδύνευσε».

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Τι δήλωσε η αεροπορική εταιρεία

Μετά την προσγείωση, το αεροσκάφος οδηγήθηκε σε ειδικά καθορισμένο χώρο του αεροδρομίου, όπου αναμένεται να γίνει έρευνα για τις συνθήκες του ατυχήματος. «Ένα παράθυρο της καμπίνας των επιβατών αποκολλήθηκε κατά τη διάρκεια της πτήσης. Το αεροσκάφος προσγειώθηκε κανονικά και οι επιβάτες επέστρεψαν στον τερματικό σταθμό. Ένας επιβάτης ζήτησε και έλαβε ιατρική βοήθεια. Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η καθυστέρηση, δρομολογήθηκε αεροσκάφος αντικατάστασης για τη μεταφορά των επιβατών στο Μέμινγκεν», γράφει σε ανακοίνωσή της η Ryanair.

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Σε εξέλιξη η διερεύνηση

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε η ζημιά στο παράθυρο του αεροσκάφους παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστες και διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Οι επιβάτες παρέμειναν στο αεροδρόμιο μέχρι να ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενοι έλεγχοι και να αποφασιστεί η συνέχιση του ταξιδιού τους.