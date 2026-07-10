Οι αμερικανικές αρχές υποστηρίζουν ότι μεταξύ των πιθανών στόχων της επίθεσης ήταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι, καθώς και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Αντιμέτωποι με βαριές κατηγορίες για τρομοκρατία και συνωμοσία με σκοπό τη δολοφονία κυβερνητικών αξιωματούχων βρίσκονται οκτώ άνδρες στις ΗΠΑ, οι οποίοι φέρονται να σχεδίαζαν επίθεση κατά τη διάρκεια εκδήλωσης του UFC που πραγματοποιήθηκε στον Λευκό Οίκο, με αφορμή τα γενέθλια του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης, οι κατηγορούμενοι, ηλικίας από 19 έως 32 ετών, είχαν καταρτίσει σχέδιο που προέβλεπε τη χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) εξοπλισμένων με εκρηκτικά, τα οποία θα εκτοξεύονταν περιμετρικά του χώρου της εκδήλωσης. Στόχος τους, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ήταν να προκληθεί πανικός και εκκένωση της περιοχής, ώστε ελεύθεροι σκοπευτές να μπορέσουν στη συνέχεια να πλήξουν υψηλόβαθμους αξιωματούχους.

{https://x.com/DOJNatSec/status/2075356717584375992}

Οι αμερικανικές αρχές υποστηρίζουν ότι μεταξύ των πιθανών στόχων της επίθεσης ήταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι, καθώς και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος τελικά δεν παρέστη στην εκδήλωση.

Η υπόθεση διερευνάται από τις ομοσπονδιακές αρχές στο Οχάιο. Σε βάρος και των οκτώ κατηγορουμένων έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για συνωμοσία με σκοπό την παροχή υλικής υποστήριξης σε τρομοκράτες, καθώς και για συνωμοσία με σκοπό τη δολοφονία κυβερνητικού αξιωματούχου.

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Κατά το υπουργείο Δικαιοσύνης, οι ύποπτοι, που προέρχονται από διαφορετικές πολιτείες των ΗΠΑ, επικοινωνούσαν μέσω διαδικτυακών ομάδων συνομιλίας, όπου φέρονται να σχεδίαζαν την επίθεση, να στρατολογούσαν νέα μέλη και να συντόνιζαν τις ενέργειές τους.

Οι πρώτες συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στις 16 Ιουνίου, λίγες ημέρες πριν από την εκδήλωση, όταν οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη πέντε ανδρών στις πολιτείες της Καλιφόρνιας, της Νεμπράσκα και του Μιζούρι. Στα τέλη Ιουνίου ακολούθησαν ακόμη δύο συλλήψεις από το FBI, στην πολιτεία της Ουάσιγκτον και στο Μιζούρι.

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Ο όγδοος κατηγορούμενος, ο 21χρονος Τσάντλερ Ντ. Σκαγκς από τη Δυτική Βιρτζίνια, συνελήφθη αυτή την εβδομάδα. Σύμφωνα με το υπουργείο Δικαιοσύνης, φέρεται να είχε αναλάβει τον ρόλο ενός από τους ελεύθερους σκοπευτές που θα συμμετείχαν στην επίθεση.

Η εκδήλωση του UFC πραγματοποιήθηκε στις 14 Ιουνίου στον κήπο του Λευκού Οίκου, στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 250 χρόνια από την Ανεξαρτησία των Ηνωμένων Πολιτειών και συνέπεσε με τα 80ά γενέθλια του Ντόναλντ Τραμπ. Περισσότεροι από 4.000 προσκεκλημένοι παρακολούθησαν τους αγώνες Μεικτών Πολεμικών Τεχνών (MMA), σε μια διοργάνωση με έντονο συμβολικό και πολιτικό χαρακτήρα.