Ο χώρος έχει μετατραπεί σε πλήρως εξοπλισμένο στάδιο, ικανό να φιλοξενήσει περίπου 4.000 θεατές για συνολικά επτά αγώνες.

Στα 80ά του γενέθλια, ο Ντόναλντ Τραμπ φιλοξενεί μια πρωτοφανή εκδήλωση Ultimate Fighting Championship (UFC) στο South Lawn του Λευκού Οίκου, μετατρέποντας τον χώρο σε σκηνικό αθλητικού και ψυχαγωγικού θεάματος χωρίς ιστορικό προηγούμενο, σύμφωνα με ιστορικούς των προεδρικών εκδηλώσεων.

Η διοργάνωση, όπως αναφέρει το New York Times, η οποία εκτιμάται ότι ξεπερνά σε κόστος τα 60 εκατομμύρια δολάρια, περιγράφεται ως ένα αθλητικό σόου και μεγάλης κλίμακας παραγωγής θεάματος, που έχει αλλάξει δραστικά την εικόνα του Λευκού Οίκου.

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Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, τις τελευταίες εβδομάδες ανεγέρθηκε στο South Lawn μια εντυπωσιακή υπερκατασκευή, γνωστή ως «Claw», η οποία ξεπερνά σε ύψος ακόμη και το κτίριο του Λευκού Οίκου.

Παράλληλα, οι εργαζόμενοι του Λευκού Οίκου ενημερώθηκαν να εργαστούν εξ αποστάσεως την ημέρα της διοργάνωσης, καθώς οι τελικές προετοιμασίες της παραγωγής βρίσκονται σε εξέλιξη.

Σκηνικό υπερπαραγωγής και εμπορικής προβολής

Η εκδήλωση χαρακτηρίζεται από έντονη εμπορική διάσταση, με το οκτάγωνο του UFC να είναι καλυμμένο με λογότυπα χορηγών, ενώ στο επίκεντρο βρίσκονται εταιρείες κρυπτονομισμάτων και προϊόντα μαζικής κατανάλωσης, όπως μπύρες.

Οι μαχητές εμφανίζονται μέσα από διαδρομή που περνά από το Οβάλ Γραφείο, καταλήγοντας στο ειδικά διαμορφωμένο στάδιο, ενισχύοντας το θεαματικό στοιχείο της διοργάνωσης.

Στον περιβάλλοντα χώρο του Λευκού Οίκου έχουν στηθεί επιπλέον σημεία παρακολούθησης, μεταξύ των οποίων και ζώνη στο Ellipse, με δυνατότητα φιλοξενίας δεκάδων χιλιάδων θεατών.

Το συνολικό σκηνικό περιγράφεται από παρατηρητές ως μια άνευ προηγουμένου συγχώνευση πολιτικής, θεάματος και εμπορικής ψυχαγωγίας στον πιο συμβολικό χώρο εξουσίας στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η εντυπωσιακή αυτή εκδήλωση πραγματοποιείται την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος βρίσκεται σε κρίσιμες διπλωματικές διαπραγματεύσεις με το Ιράν, σε μια προσπάθεια αποκλιμάκωσης της έντασης στη Μέση Ανατολή, η οποία έχει ήδη επηρεάσει τις διεθνείς αγορές ενέργειας και το πολιτικό κλίμα στο εσωτερικό των ΗΠΑ.