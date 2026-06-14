Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται για την πλήρη χαρτογράφηση της δραστηριότητας και τυχόν επιπλέον εμπλεκομένων προσώπων.

Ελεύθερος με την επιβολή περιοριστικών όρων και χρηματικής εγγύησης ύψους 50.000 ευρώ αφέθηκε, μετά την απολογία του, ο φαρμακοποιός που κατηγορείται ως βασικός εμπλεκόμενος στην υπόθεση του παράνομου εργαστηρίου παραγωγής σκευασμάτων ντόπινγκ και χαπιών αδυνατίσματος στο Χαλάνδρι.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον των αρχών, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, στο υπόγειο φαρμακείου φέρεται να είχε στηθεί πλήρως οργανωμένο εργαστήριο παρασκευής και διακίνησης απαγορευμένων ουσιών και φαρμακευτικών σκευασμάτων χωρίς τις προβλεπόμενες άδειες.

Ο κατηγορούμενος, όπως και οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση, οδηγήθηκε ενώπιον των δικαστικών αρχών, ενώ μετά την απολογία του αποφασίστηκε η αποδέσμευσή του με αυστηρούς όρους.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία της δικογραφίας, η υπόθεση αφορά οργανωμένο κύκλωμα που φέρεται να δραστηριοποιούνταν στην παραγωγή και διακίνηση παράνομων σκευασμάτων, με αποστολές τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

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