Συνελήφθη υπάλληλος περιπτέρου που πούλησε αλκοόλ στον 17χρονο.

Εγκεφαλικά νεκρός είναι ο 17χρονος από τη Βρετανία που τραυματίστηκε σοβαρά μετά από πτώση από μπαλκόνι ξενοδοχείου στο Χαλάνδρι, τα ξημερώματα της Παρασκευής. Ο ανήλικος μεταφέρθηκε αρχικά σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον εγκεφαλικό θάνατό του. Tο περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 05:00 τα ξημερώματα, όταν ο ανήλικος, κάτω από συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες, έπεσε από το μπαλκόνι δωματίου στον πρώτο όροφο ξενοδοχείου στην οδό Σουρή.

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Σύμφωνα με τις πληροφορίες, πριν από το συμβάν ο 17χρονος φέρεται να είχε προμηθευτεί αλκοόλ μαζί με έναν φίλο του από περίπτερο της περιοχής, επιδεικνύοντας πλαστό δίπλωμα οδήγησης προκειμένου να πραγματοποιηθεί η αγορά. Ο νεαρός βρισκόταν στην Ελλάδα για διακοπές με την οικογένειά του, ενώ οι αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση, γύρω στις 05:00 τα ξημερώματα, από τον πρώτο όροφο του ξενοδοχείου.

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Συνελήφθη 37χρονος

Για την υπόθεση συνελήφθη ένας 37χρονος υπάλληλος περιπτέρου. Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, φέρεται να πούλησε αλκοολούχα ποτά στον 17χρονο και σε έναν συνομήλικό του, αφού προηγουμένως οι δύο ανήλικοι του είχαν επιδείξει πλαστό δίπλωμα οδήγησης ως αποδεικτικό της ηλικίας τους. Σε βάρος του 37χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της θανατηφόρας έκθεσης, καθώς και για παραβίαση της νομοθεσίας που αφορά την πώληση καπνικών προϊόντων και αλκοόλ.