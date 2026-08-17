Σύμφωνα με τον αναλυτή της UBS, Giovanni Staunovo, ο χρυσός επωφελείται τόσο από το ασθενέστερο δολάριο όσο και από την αποκλιμάκωση των αμερικανικών επιτοκίων.

Οι τιμές του χρυσού κινήθηκαν ανοδικά τη Δευτέρα, καθώς η υποχώρηση του δολαρίου και η εξασθένηση των προσδοκιών για αύξηση των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο ενίσχυσαν τη ζήτηση για το πολύτιμο μέταλλο.

Η τιμή spot του χρυσούσημείωσε άνοδο 0,6%, στα 4.402,49 δολάρια ανά ουγγιά, έχοντας αγγίξει την προηγούμενη εβδομάδα υψηλό άνω των δύο μηνών.

Παράλληλα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού στις ΗΠΑ για παράδοση Δεκεμβρίου ενισχύθηκαν κατά 0,5%, στα 4.458,70 δολάρια ανά ουγγιά. Στήριξη στις τιμές προσέφερε η εξασθένηση του αμερικανικού νομίσματος, με τον δείκτη δολαρίου να υποχωρεί κατά 0,3%. Η πτώση του δολαρίου καθιστά τον χρυσό φθηνότερο για τους επενδυτές που χρησιμοποιούν άλλα νομίσματα και τείνει να ενισχύει τη ζήτηση.

Σύμφωνα με τον αναλυτή της UBS, Giovanni Staunovo, ο χρυσός επωφελείται τόσο από το ασθενέστερο δολάριο όσο και από την αποκλιμάκωση των αμερικανικών επιτοκίων. Όπως σημείωσε, τα χαμηλότερα των εκτιμήσεων στοιχεία για την αγορά εργασίας και οι ηπιότερες ενδείξεις από τον πληθωρισμό έχουν οδηγήσει τους επενδυτές σε περιορισμό των προσδοκιών τους για νέες αυξήσεις επιτοκίων από τη Fed μέσα στο έτος.

Τα τελευταία στοιχεία έδειξαν απροσδόκητη μείωση των θέσεων εργασίας στις ΗΠΑ τον Ιούλιο, την ώρα που ο πληθωρισμός τιμών καταναλωτή παρέμεινε σχετικά συγκρατημένος. Οι εξελίξεις αυτές περιόρισαν τις εκτιμήσεις ότι η Fed θα προχωρήσει σε αύξηση των επιτοκίων κατά την επόμενη συνεδρίασή της.

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Οι αγορές αποτιμούν πλέον την πιθανότητα αύξησης των επιτοκίων τον Σεπτέμβριο στο 31%, έναντι 51% πριν από έναν μήνα, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME. Η προοπτική χαμηλότερων επιτοκίων λειτουργεί συνήθως υποστηρικτικά για τον χρυσό, καθώς το πολύτιμο μέταλλο δεν προσφέρει τόκο και γίνεται σχετικά πιο ελκυστικό όταν μειώνονται οι αποδόσεις άλλων επενδυτικών επιλογών.

Το ενδιαφέρον των επενδυτών στρέφεται πλέον στα πρακτικά της συνεδρίασης της Fed του Ιουλίου, τα οποία αναμένεται να δημοσιοποιηθούν την Τετάρτη και ενδέχεται να δώσουν περισσότερες ενδείξεις για την πορεία της αμερικανικής νομισματικής πολιτικής.

Παρά τις ενδείξεις αποκλιμάκωσης των πληθωριστικών πιέσεων, ο Staunovo επισήμανε ότι οι τιμές της βενζίνης στις ΗΠΑ παραμένουν πάνω από τα 4 δολάρια ανά γαλόνι, παράγοντας που θα μπορούσε να διατηρήσει ορισμένες πιέσεις στον πληθωρισμό στην επόμενη ανακοίνωση των σχετικών στοιχείων.

Στο γεωπολιτικό μέτωπο, οι αγορές εξακολουθούν να παρακολουθούν τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Απεσταλμένοι του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ συναντήθηκαν την Κυριακή στο Κάιρο με μεσολαβητές από την Αίγυπτο, το Κατάρ και την Τουρκία, σε μια προσπάθεια προώθησης του σχεδίου για ειρήνευση στη Γάζα, ενώ την ίδια ώρα συνεχίζονταν οι ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στον παλαιστινιακό θύλακα.