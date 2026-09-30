Η απόρριψη της προσφοράς αναδεικνύει την εντεινόμενη τάση συγκέντρωσης στον παγκόσμιο κλάδο εξόρυξης χρυσού, καθώς οι παραγωγοί ενοποιούν τις δραστηριότητές τους με στόχο τη μείωση του κόστους και την εξασφάλιση αποθεμάτων.

Η κορυφαία παραγωγός χρυσού της Αυστραλίας, Northern Star Resources, δήλωσε ότι απέρριψε πρόταση εξαγοράς ύψους 38,7 δισ. δολαρίων Αυστραλίας (27,1 δισ. δολάρια ΗΠΑ) από τη νοτιοαφρικανική Gold Fields - μια ακόμη ένδειξη της αυξανόμενης πίεσης για ενοποίηση στον κλάδο του χρυσού.

Μια επιτυχής προσφορά εξαγοράς της Northern Star θα δημιουργούσε τη δεύτερη μεγαλύτερη παραγωγό χρυσού στον κόσμο, μετά τη Newmont. Η προσφορά κατατέθηκε σε μια συγκυρία κατά την οποία το ράλι της τιμής του χρυσού, που στις αρχές του έτους είχε φθάσει σε επίπεδα-ρεκόρ, έχει πλέον χάσει τη δυναμική του.

Η απόρριψη της προσφοράς αναδεικνύει την εντεινόμενη τάση συγκέντρωσης στον παγκόσμιο κλάδο εξόρυξης χρυσού, καθώς οι παραγωγοί ενοποιούν τις δραστηριότητές τους με στόχο τη μείωση του κόστους και την εξασφάλιση αποθεμάτων που μπορούν να διατηρήσουν την παραγωγή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, καθώς τα εύκολα εκμεταλλεύσιμα κοιτάσματα εξαντλούνται.

Η εταιρεία εξόρυξης με έδρα το Περθ έχει βρεθεί στο στόχαστρο της ακτιβιστικής επενδυτικής εταιρείας Elliott Investment Management, η οποία τον Ιούνιο κάλεσε τη Northern Star να προχωρήσει σε στρατηγική επανεξέταση των δραστηριοτήτων της, εκτιμώντας ότι αυτή θα μπορούσε να οδηγήσει ακόμη και στην πώλησή της σε ανταγωνιστή, όπως η Gold Fields.

Βάσει της προσφοράς, η Gold Fields πρότεινε να πληρώσει τους μετόχους της Northern Star με δύο τρόπους παράλληλα:

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για κάθε 1 μετοχή της Northern Star που κατέχουν, θα έπαιρναν 0,3125 μετοχή της Gold Fields

και επιπλέον 7,25 δολάρια Αυστραλίας σε μετρητά, για κάθε μετοχή της Northern Star.

Χαμηλό premium, υψηλές φιλοδοξίες

Η Northern Star δήλωσε ότι έλαβε την προτεινόμενη προσφορά από τη Gold Fields στις 14 Σεπτεμβρίου, όταν αυτή αποτιμούσε τη μετοχή της Northern Star στα 27,00 δολάρια Αυστραλίας. Ωστόσο, η αξία της έκτοτε υποχώρησε στα 25,19 δολάρια Αυστραλίας, με βάση την τιμή κλεισίματος της νοτιοαφρικανικής εταιρείας την Παρασκευή.

Αυτό θα αντιστοιχούσε σε premium 14% σε σχέση με την τελευταία τιμή κλεισίματος της Northern Star, ενώ στις αυστραλιανές εταιρικές εξαγορές απαιτείται συνήθως premium τουλάχιστον 30% προκειμένου να προχωρήσουν οι συμφωνίες.

Ο οικονομικός διευθυντής της Gold Fields, Alex Dall, δήλωσε στο Reuters ότι η εταιρεία παραμένει επικεντρωμένη σε μια «εποικοδομητική συνεργασία» με το διοικητικό συμβούλιο της Northern Star και απέφυγε να σχολιάσει εάν προτίθεται να βελτιώσει την προσφορά της ή να προχωρήσει σε εχθρική εξαγορά.

Η μετοχή της Northern Star έκλεισε τη Δευτέρα 6,2% υψηλότερα, στα 23,47 δολάρια Αυστραλίας, αλλά παρέμεινε κάτω από την τεκμαρτή τιμή της προσφοράς και χαμηλότερα από το υψηλό των 24,46 δολαρίων Αυστραλίας που σημείωσε στις αρχές της συνεδρίασης. Η μετοχή της Gold Fields υποχωρούσε περίπου 13% στις 12:03 GMT.

«Η Gold Fields επιδίωξε να αποκτήσει ένα από τα κορυφαία χαρτοφυλάκια χρυσού στον κόσμο σε μια τιμή που απέχει σημαντικά από αυτό που το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρεί θεμελιώδη αξία της εταιρείας, και μάλιστα σε μια ιδιαίτερα ευνοϊκή για τον αγοραστή συγκυρία», δήλωσε ο πρόεδρος της Northern Star, Michael Chaney.

Η Gold Fields δήλωσε ότι είχε πραγματοποιήσει αρκετές συζητήσεις με τη Northern Star τους τελευταίους έξι μήνες, χωρίς να υπάρξει ουσιαστική ανταπόκριση, προτού καταθέσει την πρότασή της, η οποία, σύμφωνα με την ίδια, προσφέρει σημαντικά στρατηγικά και οικονομικά οφέλη στους μετόχους και των δύο εταιρειών.

Η Northern Star διόρισε νέο διευθύνοντα σύμβουλο τον Ιούλιο, υπό την πίεση της Elliott, η οποία δήλωσε ότι κατέχει πλέον το 6,2% της εταιρείας.

Ο εταίρος της Elliott, John Pike, δήλωσε ότι οποιαδήποτε συμφωνία θα πρέπει να αντανακλά το «τεράστιο περιθώριο δημιουργίας αξίας» της Northern Star και ότι το διοικητικό συμβούλιο έχει «υποχρέωση να εξετάσει το ενδεχόμενο συνεργασίας με οποιονδήποτε σοβαρό υποψήφιο αγοραστή».

Με πληροφορίες από Reuters