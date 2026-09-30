Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκδώσουν τη Βεβαίωση Επιλεξιμότητας ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας anakainisi.gov.gr, αλλά και μέσω του gov.gr, στην κατηγορία «Περιουσία και Φορολογία» και στην υποκατηγορία «Επιδοτήσεις πολιτών».

Έως σήμερα, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, έχουν τη δυνατότητα οι ενδιαφερόμενοι να εκδώσουν τη βεβαίωση επιλεξιμότητας για τη δράση «Ανακαίνιση Κατοικίας» του ΕΣΠΑ 2021-2027, μέσω της οποίας προβλέπεται κρατική ενίσχυση για την ανακαίνιση κατοικιών, συμπεριλαμβανομένων και ακινήτων που παραμένουν κλειστά.

Η δράση, συνολικού προϋπολογισμού 500 εκατ. ευρώ, αποτελεί μία από τις βασικές παρεμβάσεις για την αξιοποίηση κλειστών κατοικιών, την αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος και την ενίσχυση της προσφοράς κατοικιών στην αγορά.

Η ανταπόκριση των ιδιοκτητών είναι ιδιαίτερα μεγάλη, καθώς οι αιτήσεις που έχουν κατατεθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα έχουν ξεπεράσει τις 93.000. Περίπου 80.000 από αυτές αφορούν κύριες κατοικίες, ενώ περισσότερες από 13.000 σχετίζονται με κλειστά ακίνητα.

Πώς εκδίδεται η βεβαίωση επιλεξιμότητας

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκδώσουν τη Βεβαίωση Επιλεξιμότητας ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας anakainisi.gov.gr, αλλά και μέσω του gov.gr, στην κατηγορία «Περιουσία και Φορολογία» και στην υποκατηγορία «Επιδοτήσεις πολιτών».

Η διαδικασία του ελέγχου πραγματοποιείται ηλεκτρονικά και ολοκληρώνεται μέσα σε λίγα λεπτά, ενώ το αποτέλεσμα αποστέλλεται στον ενδιαφερόμενο μέσω SMS και email.

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Η πλατφόρμα αντλεί αυτοματοποιημένα στοιχεία από τις αρμόδιες βάσεις δεδομένων, μεταξύ άλλων από την ΑΑΔΕ και τον ΔΕΔΔΗΕ, ώστε να πραγματοποιείται ο έλεγχος επιλεξιμότητας του ακινήτου.

Eισοδηματικά κριτήρια

Κατηγορία 1 (επιδότηση 80%)

Άγαμος: έως 18.000 ευρώ.

Έγγαμος: έως 35.000 ευρώ συν 5.000 ευρώ για κάθε παιδί.

Κατηγορία 2 (επιδότηση 70%)

Άγαμος: έως 25.000 ευρώ.

Έγγαμος: έως 45.000 ευρώ συν 5.000 ευρώ για κάθε παιδί.

Υπάρχει πρόβλεψη προσαύξησης 5% για ορεινές και νησιωτικές περιοχές, μονογονεϊκές, τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες και για άτομα με αναπηρία.

Περισσότεροι ιδιοκτήτες μπορούν να ενταχθούν

Η διεύρυνση των κριτηρίων έχει ως στόχο να αυξηθεί ο αριθμός των ιδιοκτητών που μπορούν να αξιοποιήσουν το πρόγραμμα και να προχωρήσουν σε εργασίες ανακαίνισης και ήπιας ενεργειακής αναβάθμισης των ακινήτων τους.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, έχουν ήδη εκδοθεί περισσότερες από 61.000 Βεβαιώσεις Επιλεξιμότητας, ενώ οι χρήστες της ηλεκτρονικής πλατφόρμας έχουν ξεπεράσει τους 250.000.

Η αυξημένη συμμετοχή αποτυπώνει το ενδιαφέρον ιδιοκτητών για την ενεργοποίηση ακινήτων που παραμένουν κλειστά και δεν αξιοποιούνται.

Μετά την έκδοση της βεβαίωσης, οι δικαιούχοι θα μπορούν να περάσουν στο επόμενο στάδιο της δράσης και να υποβάλουν αίτηση στη νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα για τη χρηματοδότηση των εργασιών ανακαίνισης.