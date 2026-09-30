Η εκπαιδευτικός, η οποία είναι μητέρα ανήλικου παιδιού που ήταν παρόν κατά τον τραυματισμό της, εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο.

Συνεχίζει να προκαλεί αντιδράσεις το περιστατικό που σημειώθηκε σε νηπιαγωγείο στα Άνω Λιόσια, όπου η διευθύντρια καταγράφηκε σε βίντεο να απευθύνεται με έντονο και εκνευρισμένο ύφος στους μικρούς μαθητές, απειλώντας τους για ζημιές που, όπως υποστήριζε, είχαν προκαλέσει στο σχολείο. Λίγο αργότερα, η ίδια κατήγγειλε ότι δέχθηκε επίθεση από τους γονείς ενός από τα παιδιά.

Η εκπαιδευτικός, η οποία είναι μητέρα ανήλικου παιδιού που ήταν παρόν κατά τον τραυματισμό της, εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Αυτό δήλωσε στο ΕΡΤnews ο αναπληρωτής διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, Διονύσης Αναστασόπουλος. Την ίδια ώρα, βρίσκεται σε εξέλιξη Ένορκη Διοικητική Εξέταση προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε το περιστατικό.

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Το βίντεο από το νηπιαγωγείο

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (28/09) σε νηπιαγωγείο των Άνω Λιοσίων. Κατά τη διάρκεια διαλείμματος, περαστικοί κατέγραψαν σε βίντεο τη νηπιαγωγό να φωνάζει στα παιδιά και να τα απειλεί, υποστηρίζοντας ότι προκαλούσαν ζημιές στο κτίριο.

Μάλιστα, όταν περαστικοί της έκαναν παρατήρηση για τον τρόπο με τον οποίο απευθυνόταν στους μαθητές, εκείνη φέρεται να απάντησε ότι θα κάνει ό,τι θέλει, ενώ ανέφερε πως οι ζημιές ανέρχονται σε περίπου 5.000 ευρώ.

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Η καταγγελία για την επίθεση

Στη συνέχεια, η νηπιαγωγός κατήγγειλε ότι δέχθηκε επίθεση από τους γονείς ενός τετράχρονου κοριτσιού, μαθήτριας του νηπιαγωγείου.

Σύμφωνα με την καταγγελία της, ο πατέρας της επιτέθηκε και τη χτύπησε στο κεφάλι με γροθιά, ενώ η μητέρα τη χαστούκισε. Η εκπαιδευτικός χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο, προκειμένου να της παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, οι οποίοι πέρασαν χειροπέδες στη μητέρα του κοριτσιού. Ο πατέρας αναζητείται στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, προκειμένου να συλληφθεί και αυτός.