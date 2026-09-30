Κοινή ανακοίνωση των Τομέων Πολιτισμού και Εργασίας της ΕΛΑΣ για τη μη ανανέωση των συμβάσεων 11 εργαζομένων στο Φεστιβάλ Αθηνών-Επιδαύρου.

Την πλήρη συμπαράσταση τους στο Σωματείο Εργαζομένων στο Φεστιβάλ Αθηνών-Επιδαύρου και στην απόφασή τους να προχωρήσουν σε απεργία την Πέμπτη (2/10) και σε στάση εργασίας τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, διαμαρτυρόμενοι για την μη ανανέωση των συμβάσεων 11 συναδέλφων τους, περίπου του 17% δηλαδή του συνολικού προσωπικού του φορέα, εκφράζουν με κοινή τους ανακοίνωση οι Τομείς Πολιτισμού και Εργασίας της ΕΛΑΣ.

«Οι απολύσεις, εάν συνυπολογίσουμε ότι αφορούν στο σύνολό τους πρόσωπα που εργάζονταν από 5 έως και 20 ολόκληρα χρόνια στον φορέα, μεθοδεύτηκαν ουσιαστικά με φωτογραφική τροπολογία που προστέθηκε στο νομοσχέδιο 5324 του ΥΠΠΟ για τη διαχείριση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, την ύστατη στιγμή, ελάχιστα πριν από την ψήφισή του στα τέλη Ιουλίου.

Η τροπολογία αυτή, που αφορούσε στοχευμένα στο Φεστιβάλ Αθηνών-Επιδαύρου, μετέτρεψε τον όρο περί «αυτοδίκαιης ανανέωσης» των συμβάσεων ορισμένου χρόνου –κεκτημένης με εργασιακούς αγώνες– σε «ανανέωση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου». Και λίγες εβδομάδες μετά, η Διοίκηση του Φεστιβάλ έσπευσε να αξιοποιήσει την τροπολογία απομακρύνοντας εργαζόμενες-ους που κάλυπταν πάγιες και διαρκείς ανάγκες του φορέα. Οι εργαζόμενες-οι μεταξύ των οποίων μάλιστα και γυναίκα, μονογονέας που μόλις επέστρεφε από άδεια μητρότητας, αιφνιδιάστηκαν αφού ενημερώθηκαν την τελευταία στιγμή ότι από τα τέλη Σεπτεμβρίου μένουν άνεργοι- όπερ και εγένετο. Αλλά κι από τις-τους εναπομείνασες-ντες υπαλλήλους αρκετοί είναι όσοι, μετά από αυτή την βαθιά αντεργατική κι απάνθρωπη τελικά εξέλιξη πηγαίνουν στην εργασία τους με αίσθημα φόβου και εντεινόμενης ανασφάλειας, όπως δεν αξίζει σε κανέναν», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση και προσθέτει: «Οι Τομείς Εργασίας & Πολιτισμού της ΕΛΑΣ ενώνοντας τη φωνή τους με το δίκαιο αίτημα του Σωματείου, καταδικάζουν τέτοιες μεθοδεύσεις και πρακτικές και ζητάνε από τη Διοίκηση του Οργανισμού να αναθεωρήσει άμεσα την απόφασή της, φροντίζοντας για την διασφάλιση όλων των θέσεων εργασίας καθώς και για την ομαλή συνέχιση της λειτουργίας του Φεστιβάλ».