Η τραγουδίστρια μίλησε για τον λόγο που αποφάσισε να αποσυρθεί από τον χώρο της μουσικής.

Σε μια εκ βαθέων εξομολόγηση προχώρησε η Χάρις Αλεξίου, η οποία έκανε ποδαρικό στην Αθηναΐδα Νέγκα στην πρεμιέρα της εκπομπής «Καλύτερα Αργά».

Η σπουδαία ερμηνεύτρια παραχώρησε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη και μίλησε ανοιχτά για την απόφασή της να αποσυρθεί από το τραγούδι, το πρόβλημα που αντιμετώπισε με τη φωνή της, αλλά και τη σχέση της με τη μουσική έπειτα από δεκαετίες παρουσίας στο ελληνικό τραγούδι.

«Δεν μου λείπει» - Η απόφαση να αποχωρήσει από το τραγούδι

Η Χάρις Αλεξίου εξήγησε πως η απόφασή της να σταματήσει τις ζωντανές εμφανίσεις και το τραγούδι δεν ήταν εύκολη, ωστόσο με τον χρόνο έχει καταφέρει να συμφιλιωθεί με αυτήν.

«Δεν μου λείπει. Δεν χορταίνεται αυτό. Αλλά ίσως επειδή ξέρω ότι δεν μπορώ αυτό να το κάνω άλλο, ίσως έχει φτιαχτεί κάτι μέσα μου που με βοηθάει στο να μην υποφέρω λιγάκι, να μη στενοχωριέμαι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ερμηνεύτρια αποκάλυψε, μάλιστα, ότι για αρκετό διάστημα δεν είχε αντιληφθεί πλήρως το πρόβλημα που αντιμετώπιζε με τη φωνή της. Όπως περιέγραψε, είχε απευθυνθεί σε γιατρό στην Αθήνα, αναζητώντας απαντήσεις για την αλλαγή που αισθανόταν.

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«Θυμάμαι που είχα πάει σε έναν γιατρό εδώ στην Αθήνα και του έλεγα βρε παιδί μου, τι, δεν μου βρίσκουν κάτι; Τι είναι αυτό;. Και μου λέει Μα εσύ έχεις πολύ καιρό τώρα, έχεις πρόβλημα με τη φωνή σου. Αχ, και δεν μου άρεσε καθόλου. Δεν μου άρεσε καθόλου αυτό που άκουσα, ότι δηλαδή συνέβαινε αυτό, άρα κι εγώ δεν το καταλάβαινα», εξομολογήθηκε.

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Η στιγμή που κατάλαβε ότι είχε έρθει η ώρα να σταματήσει

Η Χάρις Αλεξίου αναφέρθηκε και στη στιγμή που πήρε οριστικά την απόφαση να αποχωρήσει από το τραγούδι. Όπως είπε, καθοριστική ήταν μια εμφάνισή της μαζί με τον Σταύρο Ξαρχάκο στο Gazarte.

Εκεί κλήθηκε να ερμηνεύσει τραγούδια που αγαπούσε βαθιά και τα οποία είχε συνδέσει με μεγάλες στιγμές της μουσικής της διαδρομής. Ωστόσο, διαπίστωσε πως πλέον δεν μπορούσε να τα αποδώσει όπως στο παρελθόν.

«Την απόφαση την πήρα όταν τραγουδούσα με τον Σταύρο Ξαρχάκο στο Gazarte και έλεγα κάποια τραγούδια που τα λάτρευα, με τη Μοσχολιού, του Ζαμπέτα και αυτά, και δεν μπορούσα να τα αποδώσω. Τα τραγούδια τα οποία εγώ έλιωνα όταν τα έλεγα», ανέφερε.

Όπως εξήγησε, η αλλαγή στη φωνή της είχε ξεκινήσει αρκετό καιρό πριν, μέχρι που έφτασε στο σημείο να αισθανθεί πως δεν μπορούσε να συνεχίσει.

«Εδώ και καιρό είχε αρχίσει να σκληραίνει η φωνή μου και είπα δεν γίνεται άλλο», είπε.

«Η σχέση μου με το τραγούδι δεν θα σταματήσει ποτέ»

Παρά την απόφασή της να αποσυρθεί από την ενεργό δράση ως τραγουδίστρια, η Χάρις Αλεξίου ξεκαθάρισε πως η αγάπη της για το τραγούδι παραμένει αναλλοίωτη.

«Η σχέση μου με το τραγούδι και η αγάπη μου γι’ αυτό δεν θα σταματήσει ποτέ. Δεν γίνεται», τόνισε, αναγνωρίζοντας παράλληλα πως η δική της πορεία είχε ήδη διαρκέσει πολλές δεκαετίες.

Με έναν χαρακτηριστικό τρόπο, μάλιστα, περιέγραψε τη σκέψη που τη βοήθησε να αποδεχθεί το τέλος μιας εποχής.

«Αλλά εγώ το έχω κάνει και πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή δεν λέμε πέθανε νέο το παιδί. Κατάλαβες; Τι κρίμα, ας πούμε. Φτάνει, γίνομαι 76. Δηλαδή πόσο πια; Πόσο; Το χάρηκα, το απόλαυσα, του έδωσα πράγματα, μου έδωσε», σημείωσε.

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