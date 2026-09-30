Ισχυρή ανάπτυξη της ασφαλιστικής παραγωγής, με τα μεικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα να ξεπερνούν για πρώτη φορά το επίπεδο του 1 δισ. ευρώ, αποτυπώνουν οι οικονομικές καταστάσεις της NN Hellas για το 2025, οι οποίες καταχωρίστηκαν στο ΓΕΜΗ στις 29 Σεπτεμβρίου 2026.

Ανοδική πορεία στην παραγωγή, ενίσχυση του λειτουργικού αποτελέσματος και σημαντική αύξηση του αποθέματος μελλοντικής κερδοφορίας κατέγραψε η NN Hellas το 2025, ενώ θετική ήταν και η εικόνα της NN Πρακτορειακής. Η ασφαλιστική εισέρχεται στο 2026 με στόχο την περαιτέρω οργανική ανάπτυξη, την κερδοφόρα νέα παραγωγή και την ενίσχυση του ψηφιακού της αποτυπώματος.

Ειδικότερα, ισχυρή ανάπτυξη της ασφαλιστικής παραγωγής, με τα μεικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα να ξεπερνούν για πρώτη φορά το επίπεδο του 1 δισ. ευρώ, αποτυπώνουν οι οικονομικές καταστάσεις της NN Hellas για το 2025, οι οποίες καταχωρίστηκαν στο ΓΕΜΗ στις 29 Σεπτεμβρίου 2026. Η χρήση χαρακτηρίστηκε παράλληλα από βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας, αύξηση του ενεργητικού και ενίσχυση του δείκτη φερεγγυότητας, παρά την οριακή υποχώρηση των κερδών προ φόρων.

Ειδικότερα, τα μεικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα της NN Hellas διαμορφώθηκαν σε 1,0298 δισ. ευρώ το 2025, έναντι 950,4 εκατ. ευρώ το 2024, καταγράφοντας αύξηση κατά 79,46 εκατ. ευρώ ή περίπου 8,4%. Κύριος μοχλός ήταν τα ατομικά ασφαλιστικά προϊόντα που συνδέονται με δείκτες και συνδυάζουν ασφάλιση ζωής και επένδυση, όπου η παραγωγή αυξήθηκε στα 524,6 εκατ. ευρώ από 461,4 εκατ. ευρώ. Στον κλάδο ασθενείας και ατυχήματος τα ασφάλιστρα ανήλθαν σε 274,8 εκατ. ευρώ, από 262,1 εκατ. ευρώ, ενώ τα ομαδικά συνταξιοδοτικά προϊόντα ενισχύθηκαν στα 117 εκατ. ευρώ. Αντίθετα, οι ασφαλίσεις ζωής υποχώρησαν στα 102,8 εκατ. ευρώ, εξέλιξη που η εταιρεία αποδίδει στη σταδιακή απομείωση του παραδοσιακού χαρτοφυλακίου, το οποίο βρίσκεται σε καθεστώς run-off και δεν παράγει νέες εργασίες.

Η αύξηση της παραγωγής συνοδεύτηκε από υψηλότερες ασφαλιστικές αποζημιώσεις. Αυτές έφθασαν τα 776,1 εκατ. ευρώ, έναντι 703,6 εκατ. ευρώ το 2024, δηλαδή αυξήθηκαν κατά 72,4 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τη διοίκηση, η εξέλιξη συνδέεται κυρίως με τις αυξημένες εξαγορές στα Unit/Index-Linked προϊόντα, τις υψηλότερες εξαγορές και λήξεις στα προϊόντα ζωής, καθώς και με την αύξηση των αποζημιώσεων στον κλάδο Ασθενείας και Ατυχήματος.

Σε επίπεδο αποτελεσμάτων, το λειτουργικό αποτέλεσμα της NN Hellas ενισχύθηκε στα 97,2 εκατ. ευρώ από 90,2 εκατ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας αύξηση 7 εκατ. ευρώ. Η βελτίωση αποδίδεται κυρίως στην υψηλότερη απελευθέρωση του συμβατικού περιθωρίου κέρδους υπηρεσιών (CSM), λόγω της νέας παραγωγής και της βελτίωσης των περιθωρίων κέρδους, καθώς και στην καλύτερη εμπειρία ζημιών. Μέρος των θετικών επιδράσεων περιορίστηκε από τα χαμηλότερα επενδυτικά έσοδα και τα υψηλότερα λειτουργικά έξοδα.

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Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 86,4 εκατ. ευρώ, έναντι 87,4 εκατ. ευρώ το 2024, καταγράφοντας μικρή κάμψη κατά 1 εκατ. ευρώ. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 65,7 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με την κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων. Την ίδια στιγμή, η εταιρεία προχώρησε εντός του 2025 σε διανομή μερίσματος περίπου 64 εκατ. ευρώ προς τον μέτοχο.

Ιδιαίτερη σημασία για τις μελλοντικές επιδόσεις έχει η εξέλιξη του CSM, το οποίο αντιπροσωπεύει ουσιαστικά αναμενόμενα μη δεδουλευμένα κέρδη που θα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα καθώς παρέχονται οι ασφαλιστικές υπηρεσίες. Το CSM αυξήθηκε στα 609,4 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2025 από 464,7 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα. Η εξέλιξη αποδίδεται στη νέα παραγωγή, στη βελτιωμένη απόδοση των χρηματοοικονομικών αγορών και στις αναθεωρήσεις εκτιμήσεων για προμήθειες, νοσηρότητα και θνησιμότητα.

Σημαντική διεύρυνση εμφάνισε και ο ισολογισμός της ασφαλιστικής. Το συνολικό ενεργητικό αυξήθηκε κατά 402,4 εκατ. ευρώ και έφθασε τα 5,061 δισ. ευρώ, έναντι 4,658 δισ. ευρώ το 2024, κυρίως εξαιτίας της αύξησης της αξίας του επενδυτικού χαρτοφυλακίου και της θετικής αποτίμησής του. Οι συνολικές υποχρεώσεις αυξήθηκαν στα 4,700 δισ. ευρώ από 4,289 δισ. ευρώ, ενώ τα ίδια κεφάλαια υποχώρησαν στα 360,3 εκατ. ευρώ από 369,4 εκατ. ευρώ, με την πτώση να αποδίδεται κυρίως στη διανομή μερίσματος, η οποία αντισταθμίστηκε εν μέρει από τα κέρδη της χρήσης.

Παρά τη μείωση των λογιστικών ιδίων κεφαλαίων, η εικόνα της φερεγγυότητας εμφανίζεται ενισχυμένη. Τα επιλέξιμα ίδια κεφάλαια για την κάλυψη της Κεφαλαιακής Απαίτησης Φερεγγυότητας ανήλθαν σε 525,1 εκατ. ευρώ από 453,8 εκατ. ευρώ, ενώ το SCR αυξήθηκε σε 338,6 εκατ. ευρώ από 298,1 εκατ. ευρώ. Ως αποτέλεσμα, ο δείκτης SCR βελτιώθηκε στο 155% από 152%. Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η ενίσχυση του δείκτη κάλυψης της ελάχιστης κεφαλαιακής απαίτησης, ο οποίος διαμορφώθηκε στο 620% από 506%.

Η NN Hellas αναφέρει στις οικονομικές καταστάσεις ότι αποτελεί τη μεγαλύτερη ασφαλιστική εταιρεία στην Ελλάδα με βάση τα μεικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα. Το μοντέλο διανομής της περιλαμβάνει 1.503 ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές αποκλειστικής συνεργασίας, καθώς και 146 γραφεία πρακτόρων και μεσιτών μη αποκλειστικής συνεργασίας με δυναμικό 1.935 διαμεσολαβητών. Παράλληλα, διαθέτει απευθείας πωλήσεις στις ομαδικές ασφαλίσεις, στρατηγική συνεργασία με την Τράπεζα Πειραιώς και διαδικτυακό κανάλι μέσω της NN Direct.

Ανοδική εικόνα και για την NN Πρακτορειακή

Θετικό πρόσημο εμφανίζει και η δεύτερη εταιρεία που περιλαμβάνεται στα δημοσιευμένα οικονομικά στοιχεία, η NN Ελληνική Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρία Ασφαλιστικής Πρακτόρευσης. Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες ασφαλίσεων ανήλθαν σε 1,544 εκατ. ευρώ το 2025 από 1,405 εκατ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας αύξηση 9,9%, η οποία προήλθε κυρίως από τον κλάδο γενικών ασφαλειών.

Τα κέρδη προ φόρων της NN Πρακτορειακής αυξήθηκαν σε 970,9 χιλ. ευρώ από 936,7 χιλ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη ενισχύθηκαν κατά 3,3%, στα 751,6 χιλ. ευρώ από 727,8 χιλ. ευρώ. Τα ίδια κεφάλαια ανήλθαν σε 1,095 εκατ. ευρώ από 1,070 εκατ. ευρώ. Κατά τη διάρκεια του 2025 η εταιρεία διένειμε στη μητρική μέρισμα 727,8 χιλ. ευρώ από τα κέρδη της χρήσης του 2024.

Για τα κέρδη του 2025, το Διοικητικό Συμβούλιο της NN Πρακτορειακής εισηγείται νέα διανομή μερίσματος ύψους 720.000 ευρώ. Για το 2026 η εταιρεία θέτει ως προτεραιότητες την περαιτέρω ενδυνάμωση της θέσης της στην αγορά, την αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων και την ανάπτυξη νέων συνεργασιών.

Σε επίπεδο ομίλου στην Ελλάδα, η διοίκηση της NN Hellas εμφανίζεται θετική για τη συνέχεια. Όπως αναφέρει στις οικονομικές καταστάσεις, εισέρχεται στο 2026 με στόχο ανάπτυξη σε όλα τα κανάλια διανομής και τη μετάβαση σε ένα περισσότερο ισορροπημένο και ανθεκτικό μοντέλο. Η εκτίμηση είναι ότι η θετική δυναμική του 2025 θα συνεχιστεί, με έμφαση στην οργανική ανάπτυξη, στην κερδοφόρα νέα παραγωγή και στη διατήρηση ισχυρών δεικτών κερδοφορίας και κεφαλαιακής επάρκειας. Παράλληλα, η στρατηγική κατεύθυνση δίνει βάρος στη μετάβαση προς μια περισσότερο ψηφιακή και ανθρωποκεντρική ασφαλιστική εμπειρία.