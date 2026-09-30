Δηλώνει δικαιωμένος για τη φράση «είναι για τα μπάζα όσοι μιλούν για μπάζωμα». Δεν τους διευκολύνει...

Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, δεν κάνει βήμα πίσω. Παρά την παραπομπή του Χρ. Τριαντόπουλου για αλλοίωση του χώρου όπου συντελέστηκε η σιδηροδρομική τραγωδία, επιμένει ότι δικαιώθηκε για τη φράση «είναι για τα μπάζα όσοι μιλούν για μπάζωμα», επειδή κατέρρευσε η θεωρία του ξυλολίου χάρη και στη δική του προσπάθεια...

Σε συνέντευξή του στον ρ/σ Παραπολιτικά, στους Σ. Ξενάκη και Β. Σκουρή, υπερασπίστηκε την επιλογή του να προσβάλει με αυτόν τον αγοραίο τρόπο όσους διαμαρτύρονταν για το «μπάζωμα» και δεν έδειξε να έχει πάρει μήνυμα από το Μέγαρο Μαξίμου να ρίξει τους τόνους.

Ο Γιώργος Φλωρίδης, που συγκεντρώνει τα πυρά σύσσωμης της αντιπολίτευσης, δείχνει να απολαμβάνει τις πολιτικές συγκρούσεις ακόμη και όταν προκαλούνται από δική του ακρότητα.

Α.