Επί μία ώρα κατέθετε ενώπιον της έδρας ο Διονύσης Γεωργιάδης, πατέρας του Γεράσιμου, που πάνω από τρεισήμισι χρόνια τώρα είναι σε… σταυροδρόμι, μεταξύ ζωής και θανάτου. Ο πατέρας του είπε ότι ο Γεράσιμος είναι σε αυτό το σταυροδρόμι «1310 μέρες»…

Επί μία ώρα στην αίθουσα επικρατούσε απόλυτη ησυχία, για να ακουστεί ο Διονύσης Γεωργιάδης, ο πατέρας του Γεράσιμου, ένα παιδί που συμπλήρωσε τα 24 χρόνια της ζωής του τον Μάιο του 2026 και που πάνω από 3 χρόνια δίνει μάχη για τη ζωή του.

«Είμαι πεπεισμένος ότι ο Γεράσιμος έχει συνείδηση κι αυτό είναι τρομακτικό γιατί πίσω από αυτό έρχεται η σκέψη για το τι νιώθει αυτό το παιδί», κατέθεσε ο πατέρας του και συνέχισε: «Ο Γεράσιμος θέλει πάρα πολύ να ζήσει, Η κατάσταση του παιδιού οι γιατροί λένε ότι είναι μη αναστρέψιμη. Εγώ είμαι πεπεισμένος ότι ο Γεράσιμος αντιλαμβάνεται. Αν ο Γεράσιμος αρνείται να εγκαταλείψει εγώ σαν πατέρας είμαι υποχρεωμένος να αγωνιστώ για να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι και αυτό να μην ξαναγίνει.Μεγαλύτερη από το θυμό είναι η πίκρα που νιώθω»...

Στο πλαίσιο της κατάθεσής του ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε στην πορεία που ακολούθησε η οικογένεια και ο Γεράσιμος σε σχέση με την ιατρική βοήθεια που δέχθηκε, με τα χειρουργεία στα οποία υποβλήθηκε, με την μηχανική υποστήριξη, με το ειδικό δωμάτιο που κατασκευάστηκε σε μεγάλη κλινική της Λάρισας, στην οποία βρίσκεται σήμερα ο Γεράσιμος. Για πάνω από 8 μήνες η οικογένεια του Γεράσιμου «κοιμόταν» σε μία καρέκλα δωματίου εντατικής θεραπείας.

Ήταν εξαιρετικά συγκινητική και η ιστορία που διηγήθηκε ο δικηγόρος του, ο κ. Λουκάς Αποστολίδης για το πώς ο τελευταίος ανέλαβε την υποστήριξη της κατηγορίας για λογαριασμό του κ. Γεωργιάδη.

Η γνωριμία των δύο ανδρών μετράει πολλά χρόνια. Ο Λουκάς Αποστολίδης ως υφυπουργός Εθνικής Άμυνας είχε βραβεύσει στις Βρυξέλλες τον Διονύση Γεωργιάδη, ως διακριθέντα αεροπόρο της πολεμικής αεροπορίας. Και αυτή την ιστορία την διηγήθηκε ο κ. Αποστολίδης με εμφανή συγκίνηση.

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Απουσία συστημάτων ασφαλείας και στρατηγικής αντιμετώπισης

Ο κ. Γεωργιάδης επεσήμανε την παντελή έλλειψη μέτρων ασφάλειας στον σιδηρόδρομο, κυρίως όμως επεσήμανε την παντελή έλλειψη στρατηγικής για την αντιμετώπιση των κινδύνων που προκαλούνταν από την απουσία μέτρων ασφάλειας.

«Θεωρώ μη λογικό να αγνοούνται έγγραφα που προειδοποιούσαν για κινδύνους. Σε αυτό το τραγικό δυστύχημα δεν έσπασε κανένας κρίκος για να σπάσει η αλυσίδα. Ο Γεράσιμος πρέπει να είχε κοιμηθεί 5 λεπτά πριν τη σύγκρουση. Εκτοξεύτηκε στην κυριολεξία. Όταν έγινε η έκρηξη ο Γεράσιμος ήταν στον αέρα. Έχω συναίσθημα πολύ μεγαλύτερο από θυμό. Είναι πίκρα γιατί περίμενα μετά από αυτό που έγινε ότι θα προσπαθούσαν δημόσιοι φορείς να σώσουν από αυτό την κοινωνία. Να μην ξαναγίνει. Αντί για αυτό όμως έβλεπα μόνο ειρωνεία, μας αντιμετώπιζαν με ειρωνεία. Είναι σημαντικό ότι λίγες μέρες πριν το δυστύχημα ο πρώην υπουργός Μεταφορών κ. Καραμανλής δήλωνε στη Βουλή ότι ο σιδηρόδρομος είναι ασφαλής. Εάν ήξερα την κατάσταση δεν θα έβαζα στο τρένο ούτε άψυχο αντικείμενο, πόσο μάλλον το παιδί μου».

Ο πατέρας του Γεράσιμου που μετράει μία - μία τις μέρες για να σωθεί, να ζήσει το παιδί του, ζήτησε από την έδρα δικαιοσύνη. Αναφέρθηκε σε όλες τις δικονομικές ενέργειες που έκανε όλο το προηγούμενο διάστημα για να επισημάνει ότι δεν τηρήθηκε κανένα πρωτόκολλο για τον έλεγχο και διαχείριση του δυστυχήματος. «Σε περίπτωση αεροπορικού δυστυχήματος – συμπλήρωσε – ανοίγουν τα πάντα, όλες οι επικοινωνίες και δεν μετακινείται ούτε μέταλλο από τον τόπο του δυστυχήματος. Στην επιβατική αμαξοστοιχία βρέθηκε το μαύρο κουτί. Στην εμπορική, το τελευταίο σήμα εντοπίστηκε το 20218»!

Τέλος, απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις είπε ότι δύο φορές είδε στη ζωή του τόσο τρομερή έκρηξη σαν και αυτή που έγινε κατά το δυστύχημα, ενώ υπογράμμισε ότι δεν είναι σε θέση να πει με βεβαιότητα εάν προκλήθηκε από τα έλαια σιλικόνης.

«Δεν μπορώ να πω με βεβαιότητα τί φταίει. Το σίγουρο είναι ότι ποτέ δεν έπρεπε να φτάσουμε στο σημείο 0», κατέληξε την κατάθεσή του ο κ. Γεωργιάδης.