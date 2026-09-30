Η κίνηση αποκτά ευρύτερη σημασία για την ελληνική κεφαλαιαγορά, καθώς, όπως επισημαίνουν πηγές, μπορεί να αποτελέσει ένα ουσιαστικό βήμα για την καθιέρωση της Αθήνας ως ισχυρού χρηματοοικονομικού κόμβου της παγκόσμιας ναυτιλίας.

Την πρώτη εισαγωγή ναυτιλιακής εταιρείας στην ελληνική χρηματιστηριακή αγορά δρομολογεί η Capital Maritime Finance Corp. (CMF), συμφερόντων του Βαγγέλη Μαρινάκη, με την αποκλειστική εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στο Euronext Athens.

Η κίνηση αποκτά ευρύτερη σημασία για την ελληνική κεφαλαιαγορά, καθώς, όπως επισημαίνουν πηγές, μπορεί να αποτελέσει ένα ουσιαστικό βήμα για την καθιέρωση της Αθήνας ως ισχυρού χρηματοοικονομικού κόμβου της παγκόσμιας ναυτιλίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Capital Maritime Finance στοχεύει μέσω της δημόσιας προσφοράς στην άντληση έως 200 εκατ. ευρώ, με τα κεφάλαια να προορίζονται για τη χρηματοδότηση του ναυπηγικού της προγράμματος και την κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης.

Κεντρικό στοιχείο του επιχειρηματικού μοντέλου αποτελεί η ανάπτυξη ενός σύγχρονου στόλου πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, σε συνδυασμό με μακροχρόνιες ναυλώσεις που προσφέρουν υψηλή προβλεψιμότητα εσόδων. Με στοιχεία της 30ής Ιουνίου 2026, το 100% της διαθέσιμης δυναμικότητας του στόλου είναι ναυλωμένο, με πλήρη κάλυψη ημερών έως το 2034.

Το συνολικό συμβασιοποιημένο υπόλοιπο εσόδων ανέρχεται σε 3,9 δισ. δολάρια, ενώ η μέση εναπομένουσα διάρκεια των ναυλώσεων διαμορφώνεται στα 9,5 έτη. Στους ναυλωτές περιλαμβάνονται μεγάλοι διεθνείς όμιλοι, όπως η CMA CGM, με συμβόλαια σχεδόν 3 δισ. δολαρίων, και η Unifeeder, θυγατρική της DP World, με συμβάσεις σχεδόν 1 δισ. δολαρίων.

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Με την ολοκλήρωση του ναυπηγικού προγράμματος, ο στόλος της Capital Maritime Finance θα αριθμεί 36 containerships, εκ των οποίων 13 βρίσκονται ήδη σε λειτουργία και 23 υπό ναυπήγηση. Η μέση σταθμισμένη ηλικία του στόλου θα είναι μόλις δύο έτη.

Ειδικότερα, περιλαμβάνει 26 feeder πλοία χωρητικότητας 1.800-2.900 TEU και δέκα Neo-Panamax περίπου 8.800 TEU με δυνατότητα διπλού καυσίμου LNG. Η τεχνολογική υπεροχή του στόλου επιτρέπει, σύμφωνα με την εταιρεία, χαμηλότερες εκπομπές και λειτουργικό κόστος, καθώς και καλύτερη προσαρμογή στο αυστηρότερο διεθνές και ευρωπαϊκό περιβαλλοντικό πλαίσιο.

Οι εναπομένουσες κεφαλαιουχικές δαπάνες έως το 2028 ανέρχονται σε 1,9 δισ. δολάρια, εκ των οποίων 1,6 δισ. καλύπτονται από τραπεζικό δανεισμό. Το υπόλοιπο σχεδιάζεται να χρηματοδοτηθεί από τις λειτουργικές ταμειακές ροές και τα καθαρά έσοδα της δημόσιας προσφοράς.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η διοίκηση της Capital Maritime Finance έχει σχεδιάσει πολιτική τριμηνιαίων διανομών προς τους μετόχους βάσει των προσαρμοσμένων καθαρών κερδών, με στόχο την έναρξη καταβολής μερισμάτων από το πρώτο τρίμηνο του 2027.

Η εισαγωγή της Capital Maritime Finance αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα και λόγω των αλλαγών στη διεθνή ναυτιλιακή αγορά. Η γήρανση σημαντικού μέρους του παγκόσμιου στόλου, σε συνδυασμό με την αυστηροποίηση των περιβαλλοντικών κανονισμών, δημιουργεί αυξημένες ανάγκες για νεότερα και αποδοτικότερα πλοία. Σε αυτό το περιβάλλον, η Capital Maritime Finance επιχειρεί να αξιοποιήσει τον σύγχρονο στόλο και τις μακροχρόνιες ναυλώσεις της, ενώ η είσοδός της στην ελληνική κεφαλαιαγορά αποτελεί σημαντικό τεστ για την ισχυρότερη σύνδεση της Αθήνας με την ελληνική και διεθνή ναυτιλία.