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«Ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία θα αξιοποιήσει τη δυνατότητα που έδωσε η Δικαιοσύνη και θα διερευνήσει μέχρι τέλους, μέχρι την τελική απόδοση ευθυνών γι' αυτό το έγκλημα, όλα τα γεγονότα», δηλώνει ο Γιώργος Παναγιωτόπουλος.

Ερωτήματα για την υπόθεση και τη διαχείριση του τραγικού δυστυχήματος των Τεμπών καταθέτει δημόσια ο Γιώργος Παναγιωτόπουλος, στον απόηχο της παραπομπής του Χρήστου Τριαντόπουλου σε Ειδικό Δικαστήριο.

«Ο πρώτος που πάτησε στα μπάζα των Τεμπών είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο εργολάβος δηλώνει ότι 4:36 τα ξημερώματα ξεκίνησε μπάζωμα και απομάκρυνση βαγονιών και λοιπών εργασιών.

Λίγες ώρες μετά, ο ίδιος ο πρωθυπουργός της Ελλάδας, που είχε την αρμοδιότητα να κάνει οτιδήποτε, και πρώτα απ' όλα να εμποδίσει τη συνέχιση των εργασιών, κάνει δηλώσεις περίλυπος δίπλα από τις μπουλντόζες και τους γερανούς.

Γιατί διώκεται ο Τριαντόπουλος από το Δικαστικό Συμβούλιο; Διότι δεν εμπόδισε το μπάζωμα, όχι γιατί εντολοδότησε», αναφέρει ο εκπρόσωπο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ και συνεχίζει:

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«Ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία ρωτά:

Ο πρωθυπουργός δεν τα είδε τα μηχανήματα;

Γιατί ως ο έχων την επιτελική ευθύνη, και παρακάμπτοντας τον υφυπουργό του, δεν έδωσε εντολή άμεσης διακοπής εργασιών;

Παντού στον κόσμο, οι τόποι ατυχημάτων, δυστυχημάτων και εγκλημάτων όπως αυτό των Τεμπών, περιφράσσονται και δεν περνάει τίποτα.

Γιατί να ανοίξει η γραμμή πριν φύγουν οι σοροί;

Η κυβέρνηση αυτή θα ελεγχθεί μέχρι τέλους.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία θα αξιοποιήσει τη δυνατότητα που έδωσε η Δικαιοσύνη και θα διερευνήσει μέχρι τέλους, μέχρι την τελική απόδοση ευθυνών γι' αυτό το έγκλημα, όλα τα γεγονότα.

Φταίνε, και το μπαζώνουν.

Πού είναι ο κ. Καραμανλής;

Πού είναι ο κ. Φλωρίδης;

Είναι κυβέρνηση για τα μπάζα».

{https://www.youtube.com/watch?v=DXgLE_XLhhI}